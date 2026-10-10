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U Beogradu je danas svečano otvoren peti Međunarodni sajam vina, hrane i rakije Vinska vizija Otvorenog Balkana (Wine Vision by Open Balkan), a programski direktor sajma i koordinator ocenjvanja i vinski ekspert Igor Luković rekao je da je sajam u poslednjih pet godina stigao od vizije do realizacije.

- Danas imamo najposebnije otvaranje ovog sajma. Više ne možemo da rastemo kvanititativno, jer je sajam prostorno ograničen, ali možemo kvalitetno i to je ono što radimo - rekao je Luković.

Foto: Marko Karović

Svečanom otvaranju na Beogradskom sajmu prisustvovali su ministri u tehničkom mandatu Adrijana Mesarović, Dragan Glamočić, Dejan Vuk Stanković, Nenad Popović, Novica Tončev, Nikola Selaković, Zoran Gajić, Nemanja Starović Nenad Vujić, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, predsednik PKS Marko Čadež, kao i jedan od najuticajnijih vinskih kritičara u svetu Džejms Sakling.

1/34 Vidi galeriju Sajam vina Wine vision by Open Balkan Foto: Marko Karović

Događaj je otvorila operska pevačica Ljubica Vraneš.

Na sajmu, koji će trajati do 12. oktobra, prisutno je 550 izlagača iz više od 30 zemalja.

Sajam je okupio proizvođače, distributere, profesionalne kupce, stručnjake i ljubitelje vina iz Srbije, regiona i brojnih zemalja sveta.

Ekspo 2027. na sajmu "Wine vision“

Međunarodni sajam vina „Wine Vision by Open Balkan“, koji je danas svečano otvoren u Beogradu, prilika je da domaći vinari, proizvođači rakije i drugih tradicionalnih proizvoda naprave novi korak ka međunarodnom tržištu. Kompanija „EXPO 2027“ d.o.o. Beograd predstavlja na ovogodišnjem sajmu mogućnosti za poslovno povezivanje sa zemljama učesnicama predstojeće specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd i poziva domaće proizvođače da se registruju na poslovnoj platformi Ekspa, putem koje će svoje proizvode i usluge moći da predstave potencijalnim partnerima iz celog sveta.

Učešće Ekspa 2027 na sajmu „Wine Vision“ deo je aktivnosti usmerenih na povezivanje domaće privrede sa međunarodnim partnerima u susret izložbi koja će naredne godine okupiti više od 140 međunarodnih učesnika i milione posetilaca iz celog sveta. Poseban potencijal za saradnju imaju vinska industrija, proizvodnja tradicionalnih pića i prehrambenih proizvoda, kao i gastronomski i turistički sektor. Upravo će nacionalna gastronomija i autentični proizvodi biti važan deo predstavljanja brojnih zemalja učesnica Ekspa 2027.

1/6 Vidi galeriju Ekspo 2027. je za posetioce pripremio interaktivni program Foto: Dragan Kujundzic/Dragan Kujundzic

Izvršni direktor kompanije „EXPO 2027“ d.o.o. Beograd i direktor Sektora za međunarodne učesnike Igor Kovačević istakao je da vino i gastronomija imaju značajnu ulogu u promociji nacionalnog identiteta, ali i u razvoju privredne saradnje. Kako je naveo, među zemljama koje će učestvovati na Ekspu 2027 nalaze se i one koje svoju vinsku tradiciju i proizvode predstavljaju na ovogodišnjem sajmu „Wine Vision“.

- Danas na sajmu “Wine Vision” razgovaramo o vinu i vinskoj industriji kao pokretačima ekonomije. Značajan broj zemalja učesnica Ekspa 2027 predstaviće svoja vina kao jedan od načina da promovišu svoju kulturu, gastronomiju i proizvode - izjavio je Kovačević.

Poziv domaćim vinarima

On je pozvao domaće vinare, proizvođače rakije i drugih tradicionalnih proizvoda, kao i preduzetnike, mikro i mala preduzeća, da iskoriste poslovne mogućnosti koje otvara Ekspo 2027 i na vreme uspostave kontakte sa potencijalnim međunarodnim partnerima.

- Pozivamo sve proizvođače i preduzetnike da se putem našeg portala registruju na poslovnoj platformi Ekspa 2027 i kreiraju profile svojih kompanija, koji će biti dostupni zemljama učesnicama i njihovim partnerima iz celog sveta. Sada je pravo vreme da započnemo globalnu promociju naših proizvoda i pokažemo koliko možemo da budemo konkurentni na međunarodnom tržištu - poručio je Kovačević.

Pored predstavljanja poslovnih mogućnosti, Ekspo 2027 je za posetioce sajma pripremio interaktivni program inspirisan vinskom tradicijom i istorijom međunarodnih izložbi.

Na štandu Ekspa posetioci mogu da učestvuju u neobičnom izazovu i pokušaju da otvore vinsku flašu za tačno 20 sekundi i 27 stotinki, što simbolično upućuje na godinu održavanja izložbe u Beogradu. Nakon toga mogu da provere svoju spretnost i u ponovnom zatvaranju flaše čepom od plute.

Na drugom štandu organizovan je interaktivni kviz „EXPO & Wine Quiz“, koji kroz zanimljiva pitanja približava posetiocima istoriju vina, srpske vinske regije i autohtone sorte grožđa, ali i manje poznate veze između vinske industrije i svetskih izložbi. Jedna od njih datira iz 1855. godine, kada je, po nalogu Napoleona Trećeg, za Svetsku izložbu u Parizu pripremljena čuvena klasifikacija vina iz Bordoa, koja je, uz određene izmene, zadržala značaj do danas.

Ekspo 2027 Beograd biće održan od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, pod temom „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“.

Više od 2.000 sastanaka

Prisutni su kupci i prodavci iz 45 država koji su zakazali više od 2.000 poslovnih sastanaka (B2B). Jedan od glavnih osnivača i pokretača ovog sajma je biviši predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je najavio da će privatno posetiti ovogodišnji sajam i to, kako je rekao, makar na kratko.

U okviru sajma biće ocenjeno više od 800 vina, a svoje ocene daće 26 sudija iz 18 zemalja. Među njima je šest nosilaca titule Master of Wine, a fokus će biti na kvalitetu i autentičnosti vina i sorti.

Balkanske rakije ocenjivaće međunarodni eksperti za destilate sa takmičenja Spirits Selection by CMB, dok će se masterklas dr Ivana Uroševića baviti razvojem srpske rakije od nacionalnog nasleđa do proizvoda sa sve većim međunarodnim potencijalom.

U okviru stručnog programa biće organizovano 17 masterklasova posvećenih vinu i rakiji, sa 22 predavača iz 14 zemalja.

1/13 Vidi galeriju Wine vision by Open Balkan 2026 Foto: JADRANKA ILIC/FOTO TANJUG

Poseban segment i ove godine biće manifestacija Food Vision, posvećena regionalnoj gastronomiji i ugostiteljstvu. Ovu manifestaciju otvoriće u 12.00 časova ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić.

Posetioci će imati priliku da prate takmičenja kuvara, uparivanja hrane i vina, masterklasove i druge aktivnosti.

Program uključuje i panel-diskusiju Udruženja hotelijera Srbije – HORES, posvećenu aktuelnim temama u hotelijerstvu i ugostiteljstvu.

Posebnu atmosferu doneće Gastro teatar, u kome će restorani i hoteli pripremati jela pred publikom, povezujući veštinu kuvanja, priče o namirnicama i uživanje za stolom.

Među istaknutim gostima je Marko Simonit, jedan od vodećih svetskih stručnjaka za vinograde, koji će sa Džejmsom Saklingom održati masterklas posvećen vinogradu kao mestu na kojem počinje priča o velikom vinu, dugovečnosti čokota i odlukama koje oblikuju kvalitet i identitet vina. Sakling će učestvovati i u masterklasu o fermentaciji celih grozdova, zajedno sa Romenom Bokjoom.

Glamočić otvorio manifestaciju Food Vision

Ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić otvorio je danas manifestaciju "Food vision", posvećenu gastronomiji i promociji prehrambenih proizvoda, koja se održava u okviru međunarodnog sajma Vinska vizija Otvorenog Balkana u Beogradu.

Glamočić je istakao da su Srbija i region pokazali da imaju znanje, kvalitet i potencijal da budu ozbiljni i konkurentni partneri na svetskom tržištu.

Foto: Marko Karović

- Sajam okuplja više od 550 izlagača vina i više od 80 izlagača rakija iz 34 zemlje, uz prisustvo kupaca iz 49 država i 26 najeminentnijih svetskih ocenjivača. Ove brojke svedoče da je Srbija postala ključno mesto susreta proizvođača, investitora i stručnjaka iz celog sveta - istakao je ministar u tehničkom mandatu.

On je naglasio da su višegodišnji napori Vlade Srbije i resornog ministarstva dali vrhunske rezultate, proglasivši manifestaciju četvrtim po veličini i značaju vinskim događajem u Evropi.

Istakao je da je cilj države da Srbija ne bude samo izvoznik sirovina, već proizvođač hrane visoke dodate vrednosti sa prepoznatljivim brendovima.

- Dobra gastronomija počinje u poljoprivredi – nema dobrog jela bez kvalitetne sirovine. Iza svakog sira, mesnog proizvoda, voća, povrća ili meda stoji naporan rad i znanje naših poljoprivrednika. Međutim, sirovina dobija novu vrednost tek kada dođe do prerađivača i vrhunskih kuvara. Naša ambicija nije da srpska hrana bude prepoznatljiva samo po tradiciji, već po vrhunskom kvalitetu, savremenoj proizvodnji i konkurentnosti na najzahtevnijim svetskim tržištima - poručio je ministar.

Posetioci će u okviru Food Vision imati priliku da prate takmičenja kuvara, uparivanja hrane i vina, masterklasove i druge aktivnosti.

Program uključuje i panel-diskusiju Udruženja hotelijera Srbije – HORES, posvećenu aktuelnim temama u hotelijerstvu i ugostiteljstvu.

Posebnu atmosferu doneće Gastro teatar, u kome će restorani i hoteli pripremati jela pred publikom, povezujući veštinu kuvanja, priče o namirnicama i uživanje za stolom.

Sajam će za sve posetioce biti otvoren od 12 do 20 časova, a cena ulaznice je 1.200 dinara po osobi.