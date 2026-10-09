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Srbija će od sutra biti centar sveta kada su u pitanju vina, žestoka pića i gastronomija, poručio je Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije, gostujući danas na televiziji Pink povodom početka petog po redu sajma vina, rakije i hrane Wine Vision by Open Balkan u Beogradu.

Čadež je istakao da se od kada je održan prvi Wine Vision by Open Balkan, beleži se rast vrednosti izvoza vina i alkoholnih pića za 68 odsto.

Foto: Petar Aleksić

„Od sutra smo centar sveta kada su u pitanju vina, žestoka pića i dobra hrana“, istakao je Čadež i podsetio da su ovu manifestaciju pokrenula trojica lidera, Albanije, Severne Makedonije i Srbije i da je sa regionalnog nivoa ova manifestacija prerasla u evropski i svetski događaj.

Ovogodišnji sajam obuhvata oko 30.000 kvadratnih metara izložbenog prostora, sa približno 1.000 profesionalnih učesnika i između 560 i 570 izlagača iz 31 zemlje. Posebno je istakao dolazak 260 profesionalnih kupaca iz 45 zemalja, među kojima su velike distributerske kuće iz Kine, Evrope, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Južne Koreje, afričkih i zalivskih zemalja.

„Očekujemo više hiljada poslovnih sastanaka između kupaca i proizvođača“, naveo je Čadež.

Čadež je ukazao i na sve veću međunarodnu prepoznatljivost domaćih vina, kao i na potencijal autohtonih sorti grožđa i rakije. Pored degustacija i poslovnih susreta, dodaje, Wine Vision povezuje gastronomiju sa turističkom ponudom, vinskim putevima i posetama proizvođačima.