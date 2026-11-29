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Dok mnogi sa rastom primanja povećavaju i svoje životne troškove, 26-godišnji Amerikanac Čarls Brumfild odlučio je da uradi upravo suprotno. Analitičar za bezbednost veštačke inteligencije u Guglu i kreator sadržaja na Jutjubu, uprkos visokim primanjima, sveo je svoje životne troškove na minimum kako bi što pre ostvario finansijsku nezavisnost.

Ne poseduje automobil, gotovo nikada ne jede u restoranima, živi u sobi od svega desetak kvadratnih metara, a namirnice uglavnom kupuje na akcijama. Razlog za takav način života nije nedostatak novca, već želja da u budućnosti što više vremena posveti stvarima koje ga zaista ispunjavaju.

U jednom od snimaka na svom Jutjub kanalu, koji je napravio dok je još radio za Amazon Web Services, Brumfild je otkrio da je tokom jedne godine potrošio ukupno 17.970,30 dolara, odnosno manje od 1.500 dolara mesečno. Pokazao je kako izgleda njegov uobičajeni radni dan, koliko izdvaja za hranu i stanovanje, kao i čega je sve spreman da se odrekne kako bi ostvario svoj životni cilj.

Odrekao se automobila

Brumfild živi u severnoj Virdžiniji, a pre dolaska u Gugl radio je kao rukovodilac tehničkih projekata u oblasti bezbednosti u kompaniji Amazon Web Services. Iako je bio zadovoljan uslovima rada i primanjima, kaže da nikada nije želeo da ceo život provede radeći posao prema kojem ne oseća posebnu strast.

- Imam prilično dobar posao, radim na stvarima koje su mi barem donekle zanimljive i za to sam veoma dobro plaćen. Ne mogu da se žalim. Međutim, to nije moj životni poziv. Upravo zato sam se toliko zainteresovao za postizanje finansijske nezavisnosti, jer sam znao da ne želim da ceo život provedem radeći nešto prema čemu ne osećam veliku strast, objasnio je u snimku.

Njegov radni dan počinje oko 7.45 sati. Jutarnja rutina veoma je jednostavna. Iz frižidera uzima doručak i ručak koje je pripremio tokom vikenda, u ranac pakuje laptop i odeću za posao, a zatim biciklom odlazi u kancelariju.

Pažljivo bira mesto stanovanja

Život bez automobila, kako tvrdi, jedan je od glavnih razloga zbog kojih uspeva toliko da uštedi. Osim što mu vožnja u saobraćajnim gužvama predstavlja stres, smatra da su troškovi posedovanja automobila previsoki.

- Osiguranje, gorivo i održavanje koštaju hiljade dolara, a pritom uopšte ne računamo troškove kupovine automobila, koji su trenutno neverovatno visoki. Odlučio sam da ne želim time da se opterećujem i da bih radije uštedeo sav taj novac, rekao je.

Priznaje da zbog takvog načina života mora pažljivije da bira mesto stanovanja. Važno mu je da živi u blizini radnog mesta i prodavnice prehrambenih proizvoda, dok za udaljenije destinacije koristi javni prevoz, a povremeno i usluge Ubera.

- Uber može da bude prilično skup, ali kada sve saberete, to je i dalje mnogo jeftinije od posedovanja automobila. Čak i kada bih imao automobil, nastavio bih da što više koristim bicikl. Mislim da ljudi ne shvataju dovoljno ozbiljno koliko na taj način može da se uštedi, dodao je.

Na hranu mesečno trošio manje od 200 dolara

Prema pisanju CNBC-a, Brumfild bi tokom 2026. godine trebalo da ostvari ukupne prihode od približno 323.000 dolara, odnosno oko 295.000 evra. Uprkos tome, njegovi godišnji troškovi za osnovne životne potrebe tokom poslednjih nekoliko godina bili su manji od 20.000 dolara.

Posebnu pažnju posvećuje troškovima ishrane. Dok je radio u Amazonu, iako je u kancelariji imao mogućnost da kupuje hranu iz automata ili jede u restoranu za zaposlene, kao što je činila većina njegovih kolega, obroke je gotovo uvek donosio od kuće.

- Svaki moj obrok košta oko 2,50 dolara. Kada se to sabere tokom cele godine, razlika je zaista velika, istakao je.

U prodavnicu uvek odlazi sa spiskom namirnica kako bi izbegao impulsivnu kupovinu. Priznaje da teško odoleva slatkišima i nezdravim grickalicama, pa nastoji da što manje vremena provodi među rafovima sa takvim proizvodima.

Tokom jedne kupovine koju je prikazao u snimku, kupio je oko 1,36 kilograma mlevenog ćurećeg mesa, 2,6 kilograma piletine, svinjske kotlete, papriku, luk, pasulj i seckani paradajz. Meso je uglavnom kupovao na akcijama.

Povećava troškove ishrane

Mleveno ćureće meso platio je oko 8,07 dolara po kilogramu, a piletinu 5,51 dolar po kilogramu. Svinjske kotlete, čija je uobičajena cena oko 13,23 dolara po kilogramu, kupio je po upola nižoj ceni.

Za sve namirnice izdvojio je ukupno 43,73 dolara. Procena je da kupljena količina, uz određene dopune, približno odgovara njegovim prosečnim nedeljnim potrebama.

- Mislim da je razlog tome što većina ljudi jede van kuće, što značajno povećava troškove ishrane. Gotovo nikada ne jedem van kuće. Na hranu trošim oko 200 dolara mesečno, odnosno približno 50 dolara nedeljno, objasnio je.

Jedna od retkih stvari na koje je Brumfild spreman da izdvoji više novca jeste fizička aktivnost. Ipak, dok je radio u Amazonu, nije imao ni taj trošak jer je nakon radnog vremena koristio besplatnu teretanu u poslovnoj zgradi.

- Fizička aktivnost mi je veoma važna i zapravo je jedna od retkih stvari na koje sam spreman da potrošim mnogo novca. Međutim, trenutno gotovo ništa ne izdvajam za to. Ova teretana je besplatna i, iako nije sjajna, ima dovoljno opreme za kvalitetan trening, rekao je.

Za sobu od desetak kvadrata plaćao 750 dolara

Vežbanje smatra važnim za svoje fizičko i mentalno zdravlje, ali i dugoročnim ulaganjem, posebno zbog visokih troškova zdravstvene zaštite u Sjedinjenim Američkim Državama.

- Primećujem snažnu povezanost između svog mentalnog i fizičkog zdravlja. Osim toga, dobra fizička kondicija omogućava mi da se bavim mnogim drugim stvarima koje volim. Obožavam da boravim u prirodi, a mogu da radim i stvari koje mi omogućavaju uštedu, poput odlaska biciklom na posao ili pešice do prodavnice, objasnio je.

U snimku je pokazao i prostor u kojem je živeo. Reč je o sobi površine svega 10,4 kvadratna metra, za koju je mesečno plaćao 750 dolara. U toj prostoriji provodio je i veliki deo slobodnog vremena radeći na svom Jutjub kanalu, pripremajući edukativne sadržaje o štednji i razgovarajući sa klijentima kojima pomaže u upravljanju ličnim finansijama.

Večeri provodi radeći

Nakon povratka sa posla, večere i tuširanja, ostatak večeri uglavnom je provodio radeći.

- U snimanje video-sadržaja za Jutjub ulažem mnogo više vremena i truda nego što ljudi verovatno misle. Nastojim da budem aktivan u svojoj zajednici, a ponekad razgovaram i sa privatnim klijentima, rekao je.

Prema novijim medijskim izveštajima, Brumfild danas živi u Vašingtonu, deli stan sa još četvoro cimera, i dalje nema automobil, a troškove ishrane dodatno smanjuje koristeći mogućnost besplatnih obroka na radnom mestu u Guglu.

- Znam da mnogi ljudi gledaju moje snimke i zapravo ne razumeju zašto to radim. Gotovo ništa ne trošim i praktično ne radim ništa osim što radim. Neki me pitaju koja je svrha svega toga. Odgovor je da na svoj život gledam kao na investiciju, rekao je.

- Radije bih sada naporno radio, dok sam još mlad, nemam mnogo obaveza i imam puno energije, a zatim uživao u tridesetim, četrdesetim i pedesetim godinama. Radije bih sada uštedeo potreban novac i kasnije uživao u životu nego da taj proces razvlačim tokom celog radnog veka, zaključio je.