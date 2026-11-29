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Gotovo polovina potrošača koji su učestvovali u istraživanju Evropske organizacije potrošača (BEUC) navela je da je prilikom naručivanja robe iz zemalja van EU platila dodatne troškove, nakon uvođenja privremene carinske dažbine od tri evra na male pošiljke. Istraživanje je sprovedeno od jula do septembra 2026. godine, a obuhvatilo je iskustva 2.883 potrošača iz više evropskih zemalja. Kako upozorava BEUC, dodatne naknade najčešće se pojavljuju tek u završnoj fazi kupovine, neposredno pre plaćanja, dok su pojedini kupci morali da ih plate nakon naručivanja ili prilikom isporuke pošiljke. Čak trećina ispitanika navela je da nije bila jasno obaveštena o ovim troškovima pre završetka kupovine. Prema rezultatima istraživanja, na porudžbinu prosečne vrednosti 43 evra potrošači su plaćali još pet evra dodatnih naknada, što je oko 11 odsto vrednosti kupovine. Na platforme „Aliekspres” i „Temu” odnosilo se 55 odsto prijavljenih kupovina.

Iz Evropske organizacije potrošača ističu da je ovakva praksa suprotna propisima EU o zaštiti potrošača, jer prodavci moraju unapred da prikažu konačnu cenu, uključujući sve obavezne troškove. Skrivene naknade otežavaju poređenje cena i stvaraju pogrešan utisak da je roba jeftinija nego što zaista jeste. Generalni direktor BEUC-a Agustin Rejna upozorio je da potrošači ne smeju da se suočavaju sa neočekivanim troškovima prilikom plaćanja ili preuzimanja pošiljke. Kako je naglasio, cena koju kupac vidi prilikom izbora proizvoda mora biti i cena koju će na kraju platiti.

Podsetimo, Evropska unija je 1. jula 2026. godine ukinula dugogodišnje oslobođenje od carine za pošiljke vrednosti do 150 evra koje stižu iz trećih zemalja. Do tada su ovakve pošiljke, koje najčešće stižu preko velikih internet platformi, bile oslobođene plaćanja carine, iako je na njih već postojala obaveza obračuna poreza na dodatu vrednost. Novim pravilima uvedena je privremena carinska dažbina od tri evra po kategoriji proizvoda u pošiljci, koja će se primenjivati do 1. jula 2028. godine, kada se očekuje uspostavljanje novog evropskog sistema za obradu carinskih podataka.

Foto: Shutterstock, Ilustracija

Od 1. novembra ove godine uvedena je i dodatna naknada od dva evra za obradu malih pošiljaka iz zemalja van EU, koja ima drugačiju namenu od carinske dažbine. Prihodi od ove naknade trebalo bi da pomognu carinskim službama da pojačaju kontrolu ogromnog broja paketa koji svakodnevno stižu na evropsko tržište, posebno kada je reč o bezbednosti proizvoda. Prema ranijim podacima BEUC-a, u Evropsku uniju dnevno stiže oko 15 miliona malih pošiljaka, što predstavlja veliki izazov za kontrolne organe. Potrošačke organizacije zato upozoravaju da nove mere ne smeju da postanu izgovor za netransparentno povećavanje cena na internet platformama.

Za razliku od Evropske unije, u Srbiji se pravila za naplatu carine na male pošiljke iz inostranstva zasad nisu menjala. Na robu kupljenu preko stranih internet platformi, poput „Aliekspresa” i „Temua”, čija vrednost ne prelazi 50 evra, ne plaća se carina, ali se obračunava PDV od 20 odsto. Za pošiljke čija je vrednost veća od 50 evra, u pojednostavljenom postupku najčešće se primenjuje jedinstvena carinska stopa od 10 odsto, uz PDV. Međutim, ni to nisu uvek jedini troškovi koje kupci imaju. Dešava se da kupci prilikom preuzimanja pošiljke moraju da izdvoje više novca nego što su očekivali na osnovu cene prikazane prilikom naručivanja. Iako su ove naknade propisane cenovnikom, za potrošače je važno da pre kupovine znaju koliko će ih roba na kraju koštati.