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Više od 242.000 građana koji imaju prebivalište u Srbiji prima penziju ostvarenu radom u inostranstvu, a najveći broj njih penzijska primanja dobija iz Hrvatske, Nemačke i Bosne i Hercegovine. Podaci Zavoda za socijalno osiguranje pokazuju da su među državama iz kojih najviše penzionih čekova stiže u Srbiju i Austrija, Francuska, Slovenija i Švajcarska.

Analiza podataka pokazuje da veći broj penzionera u Srbiji prima penzije iz država bivše Jugoslavije nego iz zemalja zapadne Evrope.

Hrvatska se posebno izdvaja po broju korisnika, a među državama regiona značajan broj penzionera prima primanja i iz Bosne i Hercegovine i Slovenije.

Prema evidenciji Zavoda za socijalno osiguranje, ukupno 242.363 korisnika sa prebivalištem u Srbiji prima penzijska davanja od inostranih nosilaca penzijskog osiguranja, na osnovu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju.

Kada je reč o zemljama iz kojih građani Srbije najčešće dobijaju penzije, na prvom mestu je Hrvatska, odakle penziju prima 62.224 korisnika.

Slede Nemačka sa 43.400 korisnika i Bosna i Hercegovina sa 42.652.

Iz Austrije penziju prima 23.925 građana Srbije, iz Francuske 20.729, Slovenije 14.623, dok iz Švajcarske stižu penzije za 13.985 korisnika.

Koliko iznose inostrane penzije?

Iako je broj korisnika poznat, precizan prosek inostrane penzije koju primaju građani Srbije nije moguće utvrditi na osnovu raspoloživih podataka.

Kako objašnjavaju u Zavodu za socijalno osiguranje, za sve države nisu dostupni potpuni i uporedivi podaci o ukupnom broju korisnika i iznosima isplaćenih sredstava.

Slično je i kada je reč o poređenju penzija iz Nemačke, Austrije i Švajcarske sa primanjima iz zemalja regiona.

Ukupna sredstva koja se isplaćuju iz ove tri zapadnoevropske države visoka su u odnosu na većinu zemalja regiona, ali to ne znači nužno da je pojedinačna penzija svakog korisnika znatno veća.

- Međutim, na osnovu raspoloživih podataka nije moguće zaključiti da li su penzije iz ovih država znatno veće od penzija iz regiona". navode u Zavodu.

Pravo na deo inostrane penzije moguće i sa 12 meseci staža

Potreban broj godina rada za ostvarivanje prava na penziju zavisi od propisa države u kojoj je staž ostvaren, ali međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju omogućavaju da se radni staž iz različitih zemalja uzme u obzir prilikom utvrđivanja prava, objašnjavaju iz Zavoda.

- Međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju omogućavaju sabiranje perioda osiguranja iz različitih država, pa se pravo na deo penzije u određenim slučajevima može ostvariti već na osnovu 12 meseci staža navršenog u određenoj državi, pri čemu svaka država određuje i isplaćuje deo penzije srazmeran periodu osiguranja ostvarenom na njenoj teritoriji - dodaju iz Zavoda.

Građani koji su radili u inostranstvu ne moraju da biraju između domaće i strane penzije.

Oni mogu istovremeno da primaju penziju iz Srbije i jednu ili više inostranih penzija, ukoliko ispunjavaju uslove propisane zakonodavstvom država u kojima su bili osigurani.

- Kada je radni staž ostvaren u više država, a ispunjeni su uslovi za ostvarivanje prava na penziju, svaka država u kojoj je osiguranik bio uključen u sistem penzijskog osiguranja utvrđuje i isplaćuje deo penzije koji odgovara periodu osiguranja navršenom prema njenim propisima. Na taj način korisnik može istovremeno primati srpsku i jednu ili više inostranih penzija - preciziraju iz Zavoda.

Posle pada tokom pandemije ponovo raste broj korisnika

Podaci Zavoda za socijalno osiguranje pokazuju da se broj građana Srbije koji primaju penzije iz inostranstva menjao prethodnih godina.

U periodu od 2020. do 2023. zabeležen je blag pad broja korisnika, što se može dovesti u vezu sa okolnostima izazvanim pandemijom koronavirusa.

Međutim, podaci za 2024. i 2025. godinu ukazuju na ponovno povećanje broja korisnika inostranih penzija.

Jedan od faktora koji doprinosi ovom trendu jeste i povećanje broja međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju koje Srbija primenjuje, odnosno mogućnost ostvarivanja penzija na osnovu staža navršenog u više država.

Trenutno, Republika Srbija primenjuje 35 međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, čime je građanima koji su tokom radnog veka radili u inostranstvu omogućeno da, pod propisanim uslovima, ostvare pravo na penzijska primanja iz više sistema osiguranja.