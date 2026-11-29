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Od vizije u Parizu do gradilišta u Surčinu prošle su četiri godine, a do početka Ekspa 2027. ostalo je manje od šest meseci. Rok za predaju prvih paviljona ističe 1. decembra, a iz Međunarodnog biroa za izložbe u Parizu poručuju da radovi ne smeju da stanu bez obzira na promenu vlasti. Ekipa RTS-a bila je na gradilištu. Primetan je zastoj u radovima ali i da - nema obezbeđenja. Vlada Srbije u tehničkom mandatu priprema izveštaj o projektu Ekspo 2027, koji će sledeće nedelje dostaviti novoj skupštinskoj većini.

Od potpisa kandidature za izložbu "Igra(j) za čovečanstvo" radovi na Ekspu u Surčinu usporavaju, a gradilište vredno više od dve milijarde evra ostalo je - bez čuvara.

Ekipa RTS-a zatekla je neobezbeđen prostor, što su potvrdili i radnici. Ali iz preduzeća zaduženog za realizaciju izložbe "Ekspo 2027" nema odgovora zašto je obezbeđenje napustilo lokaciju.

Izveštaj o Ekspu sledeće nedelje pred poslanicima Vlada Srbije u tehničkom mandatu priprema izveštaj o projektu Ekspo 2027, koji će sledeće nedelje dostaviti novoj skupštinskoj većini, saznaje RTS. Dokument će obuhvatiti detalje o dosadašnjoj izgradnji kompleksa, finansijske izveštaje, spisak angažovanih građevinskih firmi i trenutni status na gradilištu, za šta su nadležni Ministarstvo finansija, Građevinska direkcija Srbije i preduzeće "Ekspo 2027". Očekuje se da će se po dobijanju izveštaja, nova skupštinska većina izjasniti o daljoj realizaciji i održavanju ove specijalizovane izložbe u Beogradu.

Ekspo balon Foto: Tanjug/Rade Prelić

Dušan Borovčanin iz Kompanije "Ekspo 2027" navodi da ljudi koji na ovom projektu rade dve, tri ili četiri godine ne znaju hoće li se on nastaviti i kakva će biti njihova pojedinačna, lična sudbina.

- U smislu, nastavlja se sa projektom, nastavlja se sa projektom u punom obimu, ne nastavlja se sa projektom - kaže Borovčanin.

Odgovor iz Pariza

Iz Međunarodnog biroa za izložbe u Parizu RTS-u stiže odgovor i, ujedno, upozorenje zvaničnom Beogradu.

Pravila biroa ne predviđaju kaznene penale, već naknadu štete. Ukoliko bi se dogodilo da izložba bude otkazana, organizator bi bio dužan da zemljama učesnicama nadoknadi opravdane troškove, a za to garantuje država domaćin. Iznose naknade utvrdila bi Generalna skupština Međunarodnog biroa za izložbe.

Borovčanin navodi da su rokovi za odlaganje istekli.

- Tako da jedino viša sila koju utvrđuje Skupština Međunarodnog biroa, u smislu prirodne katastrofe, može da ga otkaže i da nas sačuva posledica finansijskih i pravnih - dodaje Borovčanin.

U igri su milioni evra iz republičkog budžeta, koji su već uloženi u prateću infrastrukturu.

Obaveze grada Beograda

- Najskuplja stvar je bila beogradska elektrana. Za nju smo dobili od Vlade Republike Srbije 153 miliona dinara. Druga stvar koju smo preuzeli je da se prostor Surčinskog polja veže na adekvatnu količinu vode i na kanalizacioni odvod. Ta stvar je deo velikog ugovora republičkog koji se tiče i struje i gasa i svih ostalih, izgradnje trafostanice. Deo naših sredstava ukupno u tom ugovoru negde oko 10 miliona evra. Grad je svoje obaveze završio - istakao je Čučković.

Foto: Petar Aleksić

Osim zidanja paviljona, stanova koji su već spremni za useljenje i kompletne infrastrukture, država plaća i dolazak manje razvijenih zemalja.

Analitičar Nenad Jevtović navodi da će ta budžetska sredstva iznositi do 42 miliona evra i da su opredeljena za 81 zemlju ili organizaciju.

- Predmet tih dogovora jeste sada razgovor i ugovor koji će komitet formiran u okviru Ekspa imati sa svakom od tih manje razvijenih zemalja kojima treba pomoći, kako u opremanju njihovih paviljona, tako u njihovom tehničkom dolasku, prikazivanju njihovog nacionalnog dana - objašnjava Jevtović.

Iščekivanje SAD

Iz Američke ambasade navode da sa nestrpljenjem očekuju početak izgradnje paviljona.

- Stejt department predvodi učešće Sjedinjenih Američkih Država na međunarodnim izložbama, kao i kreiranje celokupnog sadržaja u okviru teme ‘Freedom to Play’. Za Ekspo 2027, kompaniji “Vita motus” (Vita Motus) dodeljen je ugovor za projektovanje i izgradnju američkog paviljona - navode iz Američke ambasade.

Foto: Aritra Deb/Shutterstock, EXPO 2027

Iako smatra da je ulazak u projekat Ekspo koji se zida na njivama bio ekonomski promašaj, profesor Milojko Arsić upozorava da bi povlačenje sada bilo još skuplje.

Arsić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, napominje da bi, s obzirom na to da je do sada završen veliki deo tih poslova i potrošeno blizu dve milijarde evra, odustajanje od te izložbe značilo da će najveći deo tih do sada potrošenih sredstava biti izgubljen.

- Takođe, imao bi drugu vrstu troškova, učesnici Ekspa mogli bi da podnesu tužbu da im nadoknadimo troškove koje su do sada imali. Konačno, i treći razlog zašto bi trebalo organizovati tu izložbu jeste što postoji nešto što nazivamo reputacija zemlje. Korupciju svakako treba ispitati, ali ne na takav način da ugrozi održavanje izložbe - istakao je Arsić.