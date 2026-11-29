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Telekom Srbija je osvojio dve prestižne nagrade na dodeli nagrada Global Banking & Markets Awards 2026, što ističe rastuću finansijsku snagu kompanije, međunarodni kredibilitet i njeno pojavljivanje kao važnog igrača u globalnoj telekomunikacionoj industriji.

Nagrade, među najznačajnijim priznanjima u finansijskoj industriji koje pokrivaju Centralnu i Istočnu Evropu, Centralnu Aziju i Tursku, dodeljene su Telekomu Srbija u dve glavne kategorije: Poslovanje sa korporativnim obveznicama godine - ukupno i Kvazi-suvereni/GRE tim godine za trezor i finansiranje.

Kako piše američki medij Newsmax, međunarodno priznanje označava još jednu prekretnicu za srpskog telekomunikacionog giganta i odražava širu viziju ekonomske modernizacije, tehnološkog napretka i međunarodnih investicija koju zemlja zastupa dok teži bližim vezama sa EU i SAD.

Dok se Srbija priprema za novu vladu, Telekom Srbija je spreman da postane glavni igrač u rastu, pomažući u pokretanju digitalne transformacije zemlje, privlačenju stranih investicija i jačanju ekonomskih i komercijalnih veza sa Sjedinjenim Državama i drugim međunarodnim tržištima.

Parlamentarni izbori u Srbiji održani 25. oktobra obeležili su istorijsku političku tranziciju, a Studentski pokret je obezbedio 140 od 250 poslaničkih mesta u zemlji, okončavajući 14 godina vlade koju je predvodila Srpska napredna stranka, piše Newsmax.

Dok se novo rukovodstvo sprema da formira vladu, dokazana sposobnost Telekoma Srbija da privuče međunarodni kapital i proširi se na zapadna tržišta mogla bi da ga učini značajnom korporativnom imovinom u težnji Srbije ka ekonomskom rastu i većoj integraciji u globalnu ekonomiju.

Finansijske nagrade odražavaju rastuće međunarodno interesovanje za Srbiju i slede nakon veoma uspešne emisije međunarodnih obveznica Telekoma Srbija u vrednosti od 2,13 milijardi dolara u maju 2026. godine.

Ova značajna transakcija, strukturirana u tri tranše denominirane u evrima i američkim dolarima, pokazala je snažno poverenje međunarodnih investitora u finansijsku strategiju kompanije i dugoročne izglede za rast.

Transakcija je privukla neke od vodećih svetskih institucionalnih investitora, uključujući velike međunarodne penzione fondove i osiguravajuće kompanije.

Najnovija priznanja nadovezuju se na uspeh Telekoma Srbija na prošlogodišnjoj dodeli nagrada, kada je kompanija takođe dobila priznanje za plasman korporativnih obveznica, uz podršku vodećih međunarodnih banaka i pravnih savetnika.

Olivera Papić, direktorka odeljenja za trezor Telekoma Srbija, izjavila je za Newsmax da nagrade pokazuju rastući ugled kompanije na međunarodnim finansijskim tržištima.

- Ono što ove nagrade čini posebno značajnim jeste to što su dodeljene u konkurenciji sa transakcijama i kompanijama sa šireg međunarodnog tržišta - rekla je Papić.

- Za nas, ovo potvrđuje da je način na koji Telekom Srbija planira svoje finansiranje, prati međunarodna tržišta i izvršava složene transakcije prepoznat kao primer dobre prakse van granica Srbije.

Papić je uspešno izdavanje obveznica pripisala strateškom planiranju, efikasnom tajmingu tržišta i pažljivo strukturiranoj strategiji finansiranja, uprkos povećanoj volatilnosti globalnog tržišta i geopolitičkoj nesigurnosti.

Finansijska dostignuća kompanije diverzifikovala su njene izvore finansiranja, proširila njenu međunarodnu bazu investitora i ojačala njenu sposobnost da obezbedi kapital za buduće investicije.

Finansijski uspeh Telekoma Srbija dolazi u trenutku kada se kompanija priprema za značajno širenje na američko tržište.

Počev od 1. decembra, Telekom Srbija će početi sa radom u SAD, nudeći telekomunikacioni paket od 29 dolara koji uključuje neograničene domaće pozive i SMS poruke, pet gigabajta internet podataka, pozive ka Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, plus pristup televizijskim kanalima.

Kompanija očekuje da će privući 500.000 američkih korisnika u prve tri godine poslovanja.

Dalje jačajući svoja američka partnerstva, Američka izvozno-uvozna banka (EXIM banka) odobrila je finansiranje za podršku kontinuiranom razvoju 5G mreže Telekoma Srbije.

Finansiranje će olakšati nabavku telekomunikacione opreme i povezanih usluga od američkih tehnoloških kompanija, jačajući bilateralne komercijalne veze i ubrzavajući modernizaciju digitalne infrastrukture Srbije.

Sporazum se nadovezuje na preliminarnu podršku koju je EXIM banka odobrila u decembru 2024. godine i predstavlja još jednu značajnu prekretnicu u dugoročnoj investicionoj strategiji kompanije.

Širenje međunarodnog prisustva Telekoma Srbije dolazi u ključnom trenutku za ekonomsku i političku budućnost Srbije.

Naglasak Srbije na modernizaciji infrastrukture, tehnološkom razvoju i privlačenju međunarodnih investicija pružio je širi okvir za ekonomske ambicije zemlje.

Dok Srbija ulazi u novo poglavlje pod novom vladom, Telekom Srbija je u dobroj poziciji da doprinese ostvarivanju tih ambicija, oslanjajući se na pristup međunarodnim tržištima kapitala, strateška partnerstva sa američkim kompanijama i sve veću bazu korisnika širom sveta.

Očekuje se da će finansijska stabilnost kompanije omogućiti nastavak ulaganja u 5G infrastrukturu, modernizaciju mreže, digitalne usluge, sajber bezbednost i veštačku inteligenciju.

- Za naše korisnike, finansijska stabilnost i pristup različitim izvorima kapitala stvaraju mogućnosti za nastavak značajnih ulaganja u razvoj i modernizaciju mreže, nove tehnologije, digitalne usluge, sajber bezbednost i veštačku inteligenciju - izjavila je Papić za Newsmax.