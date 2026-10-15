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Kompanija Telekom Srbija već u decembru planira izlazak i na američko tržište! Ovim potezom Telekom bi proširio svoje poslovanje na tržišta koja obuhvataju čak 700 miliona stanovnika.

Šta izlazak na američko tržište znači za samu kompaniju, ali i za srpsku privredu za emisiju "Redakcija" govorio je Vladimir Lučić, generalni direktor kompanije "Telekom Srbija".

- Američko tržište poznato je po najkomplikovanijim procedurama za rad mobilnih operatera, posebno nakon terorističkih napada pre 25 godina. Dozvolu ćemo dobiti sredinom novembra, tako da ćemo 1. decembra početi da pružamo usluge mobilne telefonije putem AT&T mreže. To je veliki korak za nas. Posle Austrije, Švajcarske i Nemačke, ulazimo i na američko tržište. Zajedno sa Turskom, gde takođe imamo firmu koja prodaje televizijske pakete, faktički ćemo pokrivati tržište od oko 700 miliona stanovnika. Potencijal je izuzetan, jer je poznato da u Americi živi više od dva miliona ljudi poreklom iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, pa i Hrvatske. Svi su oni naša ciljna grupa. Naš komercijalni cilj je da im ponudimo usluge, jer smo jedini legalni distributeri televizijskog sadržaja, uključujući i vaš kanal - rekao je Lučić.

Vladimir Lučić, generalni direktor kompanije "Telekom Srbija" Foto: Kurir Televizija

Telekom Srbija širi ponudu za dijasporu

Kako je naveo, korisnike u Americi očekuje kombinacija telekomunikacionih i televizijskih usluga, po uzoru na model koji se već pokazao uspešnim na evropskom tržištu.

- U ponudi je više od 300 kanala, različite serije, filmovi i sportski događaji koje će ti ljudi moći da gledaju. Uz to će imati izuzetno povoljnu SIM karticu, sa pretplatom od 29 dolara, što je veoma konkurentna cena za američke uslove. U okviru paketa imaće neograničene pozive unutar Amerike, dok će svi pozivi ka Srbiji biti besplatni. Isto tako, iz Srbije će moći potpuno besplatno da se pozove taj američki broj. Na taj način povezujemo ljude. Kada dođu u Srbiju, neće imati troškove rominga, tako da na neki način spajamo ljude sa njihovim porodicama ovde. Taj projekat se veoma uspešno pokazao u Austriji, gde smo prvo počeli da radimo, a sada i u Nemačkoj. Tamo imamo poslovnice u gradovima sa više od 100.000 stanovnika, u kojima živi i veliki broj ljudi poreklom iz našeg regiona. Poslovnice imamo u Minhenu, Frankfurtu, Dizeldorfu i Berlinu, a broj korisnika u dijaspori premašio je 700.000 i nastavlja da raste - kaže on.

Na pitanje kakav će spektar usluga biti na američkom tržištu, i koliko će se razlikovati u odnosu na Srbiju, Lučić je odgovorio:

- U početku će se ponuda zasnivati na dve usluge. Prva je mobilna telefonija. Korisnici koji žele da pređu na našu mrežu moći će da zadrže postojeći broj, kao što je to slučaj i kod nas, i da pređu sa drugog operatera. Druga usluga je američki broj, koji će biti konkurentan ponudama tamošnjih operatera. Korisnici će imati povoljno telefoniranje, a istovremeno će na svojim telefonima i kod kuće moći da gledaju naše kanale. To je tek prva faza i zato je važno da se što više proširimo. Sada ulazimo u drugu fazu, u kojoj ćemo, kada pokrijemo tržište od skoro 700 miliona stanovnika, moći da ponudimo i druge usluge. Prva od njih je sajber-bezbednost. Pre dve godine preuzeli smo jednu dobru kompaniju iz te oblasti. Osim na tržištima našeg regiona, već u Austriji imamo prvih 100 ugovora sa različitim firmama kojima pružamo usluge sajber-bezbednosti.

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- Sledeći nivo razvoja, na kojem već radimo, jeste saradnja u oblasti usluga veštačke inteligencije. Tu imamo, moram da naglasim, i saradnju sa američkim Stejt departmentom i Ministarstvom trgovine SAD. Želimo da budemo partneri najvećim američkim kompanijama koje ulažu u razvoj usluga veštačke inteligencije i da zajedno nastupamo na svim tržištima koja pokrivamo. Trenutno razrađujemo te planove. U novembru ću nekoliko dana boraviti u Americi, gde ćemo imati niz sastanaka sa direktorima najvećih digitalnih kompanija kako bismo učvrstili saradnju. Telekom Srbija tako postaje, moram da kažem, svetski operator. Bilo nam je važno da pokrijemo veliko tržište kako bismo bili relevantni partneri takvim kompanijama. Dijaspora nam je pritom bila ciljna grupa koja će nam omogućiti da se investicija brzo isplati. Međutim, kada smo već prisutni na tržištima poput Nemačke, Amerike i Turske, važno je da ponudimo i druge usluge. Ne želimo da nam ciljna grupa budu samo ljudi poreklom iz našeg regiona, koji govore naš jezik i žele da gledaju naše kanale - objasnio je.

Za kraj, Lučić se osvrnuo i na to kakvu će ekonomsku korist Srbija imati upravo od ovog proširenja:

- Drago mi je što ste postavili to pitanje, jer je ovo jedan od izvoznih projekata, a mi ponekad zaboravljamo na kompanije koje se bave izvozom. Veliki deo usluga, poput usluga kol-centra, za tržišta Nemačke, Švajcarske i Austrije pružamo iz Beograda i Novog Sada. To znači da ovde otvaramo radna mesta i zapošljavamo mlade ljude koji govore srpski i nemački jezik i pružaju podršku korisnicima. Drugo, reč je o izvoznim projektima, kroz koje izvozimo naše usluge. To za našu ekonomiju i zemlju znači veći devizni priliv, jači Telekom Srbija, veću vrednost kompanije i veće dividende u budućnosti - za Kurir televiziju, zaključio je Lučić.

05:32 "Želimo da budemo partneri najvećim američkim kompanijama" Lučić za Kurir televiziju otkrio planove za budućnost Telekoma Izvor: Kurir televizija

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