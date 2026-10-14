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Telekom Srbija će od 1. decembra početi da radi na američkom tržištu, nakon dobijanja potrebne dozvole polovinom novembra, a prioriteti te kompanije su i da do kraja 2026. razvija 5G mrežu, širi poslovanje u Evropi i sarađuje sa američkim kompanijama u oblasti veštačke inteligencije, izjavio je danas generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić.

On je za TV Pink kazao da će Telekom u SAD ponuditi pakete koji će biti po ceni od 29 dolara, koja je kako je naglasio atraktivna čak i za Amerikance i taj paket će omogućiti neograničene pozive prema Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, kao i pristup televizijskim kanalima Telekoma Srbija.

Pokrivenost širom SAD

Objasnio je i da će mobilna usluga koristiti mrežu američkog operatora AT&T, čime će korisnicima biti obezbeđena pokrivenost širom SAD.

- To je jedan od velikih koraka naše kompanije. Posle skoro godinu dana dobijamo dozvolu, a imaćemo pokrivenost čitave Amerike, pošto koristimo AT&T , što je bitno za naše građane i ljude poreklom iz ovog regiona - rekao je Lučić.

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On je dodao i da Telekom Srbija, pored širenja poslovanja na američkom tržištu nastoji da uspostavi stratešku saradnju sa vodećim američkim tehnološkim kompanijama u oblasti veštačke inteligencije koje ulažu stotine milijardi u razvoj AI.

Prema njegovim rečima, cilj je da Telekom Srbija postane partner kompanijama koje razvijaju napredne tehnologije i omogući njihovo šire prisustvo u ovom delu Evrope, ali i da na međunarodna tržišta plasira domaće tehnološke proizvode.

Fond za podršku startapima

Lučić je podsetio i da kompanija kroz fond za podršku startapima razvija saradnju sa inovativnim tehnološkim firmama i kao primer naveo razvoj robotske ruke velike osetljivosti, pametne naočare koje automatski prilagođavaju dioptriju i tehnologije za digitalnu zaštitu filmskog i televizijskog sadržaja od neovlašćene prerade pomoću veštačke inteligencije.

Kako je naglasio, do sada je razvijeno oko 1.000 prototipova pametnih naočara i u toku su razgovori sa velikim proizvođačima, a ta tehnologija bi mogla da ima primenu i u zdravstvenoj zaštiti, uključujući pomoć osobama sa Parkinsonovom bolesti.

Precizirao je i da Telekom Srbija kada je reč o digitalnoj zaštiti radi na testiranju rešenja sa američkom kompanijom Newsmax, sa ciljem da se spreči neovlašćena upotreba video-materijala u sistemima veštačke inteligencije.

- Pravimo jednu digitalnu zaštitu koja ne može nijedna veštačka inteligencija da koristi. Znači, bilo koji naš film i serija ubuduće nijedna vrsta veštačke inteligencije neće moći da koristi i preradi - rekao je Lučić.

Tržište od 700 miliona ljudi

On je naveo i da prisustvo Telekoma Srbije na tržištima SAD, Nemačke, Turske, Austrije i Švajcarske, uz poslovanje u regionu omogućava da potencijalnim partnerima ponudi pristup tržištu od oko 700 miliona stanovnika i tako je kompanija postala poželjan partner za najveće kompanije sveta.

Prema Lučićevim rečima, jedan od glavnih prioriteta kompanije je i dalji razvoj 5G mreže, kao i 6G tehnologija u Srbiji čija se prva primena očekuje oko 2030.

Kako je dodao 5G će predstavljati važnu osnovu za dalji razvoj robotike i drugih naprednih tehnologija, dok bi 6G trebalo da omogući dodatno unapređenje komunikacionih mreža i podrži širu primenu novih tehnoloških rešenja.

On je dodao i da je planirano širenje poslovanja u Nemačkoj, gde Telekom Srbija već svakog meseca otvara novu poslovnicu među kojima je i ona koja je prošlog meseca otvorena u Frankfurtu. Cilj kompanije je, kako je istakao i da bude prisutna u nemačkim gradovima sa značajnom srpskom dijasporom.

Borba za licencu na teritoriji KiM

Lučić je podsetio da se kompanija suočava sa problemima u radu na Kosovu i Metohiji i da je pokrenula pravne postupke protiv odluke kojom mu je zabranjen ulazak na tu teritoriju što, kako je naglasio, otežava poslovanje Telekoma Srbija.

On je najavio i da će Telekom nastaviti pravnu borbu, kao i aktivnosti u vezi sa dobijanjem treće licence za poslovanje na celoj teritoriji Kosova i Metohije.

- Sad sam prešao na nivo pravne borbe, gde mislim da ću uz pomoć ambasada da to dobijem. Ali ne samo to, nego sam se stvarno zainatio da konačno rešim problem treće licence i da naša firma može da posluje na čitavoj teritoriji Kosova i Metohije - zaključio je Lučić.