"Telekom Srbija pušta mobilnog operatera preko AT&T mreže u decembru ove godine. Mislili smo u septembru, ali malo se produžilo. Na američkom tržištu, inače, dosta stroga procedura za davanje dozvola. Tako da ćemo mi sredinom novembra dobiti dozvolu da budemo mobilni operater tamo. I kad to završimo, mi ćemo uz Ameriku, Nemačku i Tursku, pokrivati 700 miliona stanovnika", rekao je Lučić.

"Ali čak i za te velike američke igrače, to je veliki potencijal. Jer mi možemo sad da budemo partneri prodaje na velikom broju tržišta. Znači, mi pokrivamo sa našim firmama 700 miliona stanovnika. I zato će sad, kad razvijemo taj odnos sa veštačkom inteligencijom, i kada mi budemo imali šansu da prodajemo sve te servise na svim tim tržištima - vrednost Telekoma značajno skočiti. Jer kompanije koje su u vrhu razvoja veštačke inteligencije, kao i digitalne kompanije, sada neverovatno mnogo vrede, a Telekom Srbija je na pragu da to ostvari", naveo je Lučić.