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Setva pšenice ove jeseni obavljena je u teškim uslovima zbog velike suše, a mnogi usevi nikli su tek nakon novembarskih padavina. Mlade biljke sada su uglavnom u fazi jednog do tri lista, zbog čega su osetljivije na niske temperature i mraz. Stručnjaci upozoravaju da će dalji razvoj pšenice zavisiti od vremenskih prilika u narednim nedeljama, prenosi RTS.

Većina ratara pšenicu je posejala krajem oktobra i početkom novembra, ali ni setva u optimalnom roku nije garantovala pravovremeno nicanje. Zemlja je bila toliko suva i tvrda da su pojedini proizvođači morali da koriste posebne mašine za direktnu setvu.

Poljoprivrednik Adrian Fodor iz Hetina rekao je za RTS da je pšenica na njegovim parcelama nikla tek nakon poslednjih kiša, dok na pojedinim mestima još traje nicanje.

- Koristili smo mašine za direktnu setvu koje su pripremljene za malo teže uslove. Posejali smo pšenicu u planiranim rokovima, što ne znači da je i nicanje bilo u planiranim rokovima - objasnio je Fodor.

Mlade biljke najosetljivije na mraz

Novembarske padavine popravile su stanje sa vlagom u zemljištu, ali nisu u potpunosti nadoknadile deficit nastao tokom višemesečne suše. Fodor se nada da će uslediti još jedan period toplijeg vremena, kako bi pšenica iz faze nicanja prešla u fazu bokorenja, kada je otpornija na niske temperature.

Foto: Beta

Prema njegovim rečima, poslednji mrazevi mogli bi da izazovu određena oštećenja, ali za sada ne očekuje ozbiljnije posledice.

Podaci Poljoprivredne stručne službe Zrenjanin, koje prenosi RTS, pokazuju da se pšenica u Srednjem Banatu uglavnom nalazi u fazi jednog do tri razvijena lista. Tokom novembra zabeležene su značajne padavine, pa je u pojedinim mestima za manje od mesec dana palo više kiše nego od juna do oktobra.

Na mernoj stanici u Krajišniku od 1. do 27. novembra palo je više od 155 milimetara kiše, dok je u Banatskom Karađorđevu zabeleženo 149 milimetara.

Snežana Parađenović iz PSS Zrenjanin upozorila je da niske temperature predstavljaju rizik za nedovoljno razvijene biljke, naročito ako nisu prošle proces kaljenja, odnosno postepenog prilagođavanja hladnoći.

U prvoj polovini novembra temperatura se na pojedinim lokacijama spuštala i do minus četiri stepena. Stručnjaci savetuju ratarima da prate useve i obrate pažnju na promenu boje listova, nekrozu i zastoj u rastu.

Foto: Siniša Bundalo

Kasnija setva povećava rizik od manjeg prinosa

Vladimir Aćin iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad rekao je za RTS da će pšenica posejana kasnije verovatno dati manji rod, jer bi u fazu bokorenja mogla da uđe tek tokom januara ili februara.

- Kasnija setva svakako povećava rizik proizvodnje - upozorio je Aćin.

On je objasnio da je čak i pšenica posejana u drugoj polovini oktobra uglavnom završila u suvoj zemlji, a da je nikla tek posle prvih značajnijih padavina u novembru.

Da bi biljka prešla u fazu bokorenja, potrebno je da prikupi određenu sumu temperatura. Kako se približava decembar, taj proces traje duže, što povećava opasnost od oštećenja tokom golomrazice.

Klimatske promene donose velike oscilacije u padavinama

Aćin je za RTS ukazao i na velike razlike u rasporedu padavina tokom godine. Iako bi ukupna količina kiše na godišnjem nivou mogla da bude prosečna, dugotrajna letnja suša već je uticala na prinose jarih useva.

Prema podacima RHMZ-a koje je naveo, u Novom Sadu i okolini palo je više od 170 litara kiše, dok je novembarski prosek oko 50 litara.

- Količina koja je sada pala za 20-ak dana jednaka je količini padavina za pet meseci. I onda kada pogledamo kalendarsku godinu, imaćemo između 600 i 650 litara kiše, što je prosečna godina, a opet smo imali izrazitu sušu tokom leta i smanjene prinose jarih useva. To je jedna od posledica klimatskih promena - rekao je Aćin.