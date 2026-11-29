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Uzgoj badema se sve više isplati

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U ukrajinskoj Kirovogradskoj oblasti već su podignuta tri zasada badema, u kojima proizvođači ispituju sorte sposobne da se prilagode klimatskim uslovima ove zemlje.

Prema rečima Genadija Judina, predsednika Ukrajinskog udruženja proizvođača oraha, Ukrajina i dalje gotovo u potpunosti zavisi od uvoza badema. Dok je 2015. godine uvezla oko 572 tone ovog voća, do 2025. godine uvoz je premašio 4.200 tona, u vrednosti od približno 23 do 24 miliona dolara, piše EastFruit.

Prema procenama udruženja, Ukrajina bi morala da podigne najmanje 3.000 hektara zasada badema kako bi zadovoljila domaću potražnju.

Razvoj komercijalne proizvodnje badema podržava i ukrajinska vlada. U okviru državnog programa subvencija za voćarstvo, proizvođači mogu da dobiju do 400.000 grivni po hektaru za podizanje komercijalnih zasada. Podrška za uzgoj badema dostupna je u 16 oblasti centralne i južne Ukrajine.

Uzgoj badema i orašastih plodova se sve više isplati Foto: Shutterstock

Jedno od poljoprivrednih gazdinstava koje trenutno ispituje mogućnosti ove proizvodnje jeste zasad Maksima Manoilenka u selu Cvetne. Tamo je već posađeno oko 50 stabala badema, uglavnom sadnica otpornih na mraz. Proizvođač planira da postepeno proširuje površinu zasada.

Badem postaje sve unosniji pravac voćarske proizvodnje

U blizini sela Podorožno, rasadnik "Bademovi zasadi" proizvodi sadni materijal i testira 13 sorti poreklom iz Španije i Francuske. Među njima su i samooplodne sorte sa kasnim i veoma kasnim cvetanjem.

Prošle godine rasadnik je ostvario prvu berbu sa stabala starih tri godine.

Jedan od najvećih izazova kod tradicionalnih sorti badema jeste rano cvetanje, zbog čega su cvetovi posebno osetljivi na prolećne mrazeve.

Zbog toga se nove sorte prvenstveno ispituju prema otpornosti na niske temperature i sušu. Prema procenama agronoma, stabla badema stara pet godina mogu da daju prinos do dve tone po hektaru u povoljnim uslovima za uzgoj.

Ispitivanja se sprovode i u saradnji sa stručnjacima iz Španije. Očekuje se da će rezultati pomoći u izboru sorti koje su najpogodnije za intenzivnu komercijalnu proizvodnju badema u ukrajinskim klimatskim uslovima.

U Ukrajini trenutno postoji 19 zasada badema, od kojih se tri nalaze u Kirovogradskoj oblasti.