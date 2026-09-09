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Uprkos ratu koji u Ukrajini traje već četiri godine, hrvatska kompanija Agro Simpa odlučila je da nastavi investiciju u toj zemlji. Zajedno sa ukrajinskim partnerom VRM AHRO LLC pokreće izgradnju proizvodnog pogona za hranu za pčele u Odesi, planiranog kapaciteta od 2.000 tona godišnje, saopšteno je iz te kompanije sa sedištem u Sisku.

Agro Simpa će obezbediti znanje, tehnologiju i recepture, kao i proteinske dodatke i suplemente razvijane tokom godina rada. Ti proizvodi koriste se u prevenciji pojedinih bolesti pčela i biće sastavni deo finalnog proizvoda.

Sa druge strane, ukrajinski partner VRM AHRO biće zadužen za lokalnu proizvodnju i distribuciju na ukrajinskom tržištu. Dve kompanije sarađivaće i na razvoju novih proizvoda i razmeni iskustava na različitim tržištima.

Zašto proizvode baš u Ukrajini?

"Prednosti organizovanja proizvodnje direktno u Ukrajini su značajno niže cene ključne sirovine, odnosno šećera, kao i niža cena radne snage i logistike u odnosu na uvoz gotovih proizvoda iz Hrvatske“, kaže direktor Agro Simpe Saša Simić.

Kako navodi, kvalitet proizvodnje ostaje pod kontrolom Agro Simpe, dok će VRM AHRO, kao već prepoznata kompanija u ukrajinskom pčelarstvu, organizovati proizvodnju i distribuciju.

Kompanije posebno računaju na veliko ukrajinsko tržište. Ukrajina je jedna od najvećih pčelarskih zemalja u Evropi, sa oko 2,3 miliona pčelinjih zajednica i 187.000 pčelara.

Zahtevni klimatski uslovi - duge i hladne zime, ali i sve izraženiji periodi suše tokom leta – stvaraju kontinuiranu potrebu za prihranom pčela tokom gotovo celog pčelarskog ciklusa.

Potrebna je kako energetska hrana za prezimljavanje i periode bez paše, tako i proteinska hrana za razvoj pčelinjih zajednica.

"Kada se rat završi, bićemo spremni“

U Agro Simpi ističu da su, uprkos veoma zahtevnim okolnostima izazvanim ratom, zajedno sa partnerom odlučili da nastave projekat.

Njihov stav je da privreda mora da nastavi da funkcioniše i da je svakom projektu, posebno proizvodu koji je nov na određenom tržištu, potrebno vreme da se pozicionira.

Plan je da kompanija do završetka rata već ima uspostavljenu proizvodnju, prepoznatljiv proizvod i lokalnog partnera koji najbolje razume potrebe ukrajinskog tržišta.

Tako bi, kada se rat završi, postojala mogućnost brzog povećanja proizvodnih kapaciteta i širenja poslovanja.