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Mađarski ministar saobraćaja David Vitezi izjavio je da putnički železnički saobraćaj na relaciji Budimpešta - Beograd mogao bi da bude uspostavljen relativno brzo, ali bi njegovo pokretanje moglo da bude odloženo i za nekoliko meseci, u zavisnosti od rezultata ispitivanja sistema za kontrolu kretanja vozova.

Vitezi je u video zapisu objavljenom na Jutjubu naveo da u ovom trenutku nije moguće precizirati kada će putnički vozovi početi da saobraćaju na mađarskoj deonici pruge, jer je potrebno dodatno ispitati bezbednost i usklađenost kineskog softvera za kontrolu železničkog saobraćaja sa evropskim standardima.

Vitezi je priznao da je ranije bio previše optimističan kada je najavljivao da bi putnički saobraćaj mogao da bude uspostavljen do kraja ove godine, odnosno najkasnije sa decembarskom promenom reda vožnje.

Kao mogući termin ranije se pominjao čak i kraj oktobra ili početak novembra. Prema njegovim rečima, glavni problem predstavlja sistem za kontrolu kretanja vozova, koji nadgleda njihovo kretanje i sprečava sudare, uključujući situacije u kojima bi voz mogao da se sudari sa drugim vozom ili da ga sustigne.

Mađarski ministar je objasnio da je reč o sistemu koji mora da ispunjava jedinstvene evropske standarde, kako bi vozovi mogli bezbedno da saobraćaju između država. Kako je naveo, prvobitno je bilo planirano da na pruzi bude instaliran evropski sistem, ali je nakon razgovora mađarskih i kineskih zvaničnika odlučeno da taj posao preuzme kineska državna kompanija CRSC.

Vitezi je ukazao da, iako kineski i evropski sistemi imaju sličnu osnovnu logiku, postoje razlike u načinu funkcionisanja njihovog softvera, što je tokom testiranja otvorilo dodatna pitanja.

Situacija složena zbog specifičnosti mađarske deonice

Dodao je da je situacija dodatno složena zbog specifičnosti mađarske deonice pruge, na kojoj su zadržani pružni prelazi u nivou sa drumskim saobraćajnicama, zbog čega sistem mora da upravlja i velikim brojem pružnih prelaza. Kako je rekao, za razliku od mađarske deonice, na delu pruge između Beograda i mađarske granice nema takvih ukrštanja, pa će vozovi na toj deonici moći da saobraćaju brzinom do 200 kilometara na čas, dok je na mađarskom delu predviđena maksimalna brzina od 160 kilometara na čas.

Prema rečima Vitezija, kineska kompanija je tokom 2026. godine prijavila da je sistem završen, nakon čega je počelo njegovo testiranje.

Evropsko telo za sertifikaciju prethodno je potvrdilo da sistem ispunjava odgovarajuće evropske propise, ali je ostalo da budu završene još tri faze provere.

One obuhvataju odobrenje mađarske železničke uprave, saglasnost kompanije MAV kao upravljača železničke infrastrukture i nezavisnu procenu kvaliteta koju sprovodi kompanija TUV.