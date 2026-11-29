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Nakon pretraživanja oglasa, telefonskih razgovora i obilazaka nekretnina, konačno ste pronašli dva stana koja vam se dopadaju. Jedan je svetliji i ima lepu terasu, drugi je bliži poslu i ima bolji raspored prostorija. Cene su slične, a odluka nije jednostavna.

Kako da procenite koji stan više odgovara vašim potrebama i u kojem ćete biti zadovoljniji za pet godina?

Umesto da se oslonite isključivo na prvi utisak, pokušajte da uporedite nekretnine prema nekoliko konkretnih kriterijuma.

Kako bismo vam olakšali donošenje odluke, pripremili smo tabelu za poređenje stanova, koju možete preuzeti u nastavku teksta.

Više kvadrata ne znači uvek i više prostora

Stan od 55 kvadrata sa dobro osmišljenim rasporedom prostorija može da bude funkcionalniji i prijatniji za život od stana od 60 ili čak 65 kvadrata.

Dugački hodnici, nepravilni oblici prostorija, loš raspored vrata i prozora mogu znatno da smanje funkacionalnost prostora.

Prilikom poređenja stanova obratite pažnju na sledeće:

Koliko kvadrata zauzimaju hodnici i predsoblje?

Da li sve sobe imaju zaseban ulaz?

Ima li dovoljno prostora za odlaganje stvari i ugradne plakare?

Da li raspored prostorija omogućava jednostavno postavljanje nameštaja?

Može li se raspored prilagoditi budućim potrebama porodice?

Ako oglasi sadrže tlocrte stanova, uporedite ih pre ponovnog obilaska. Tako ćete lakše uočiti razlike koje na fotografijama nisu toliko vidljive.

Ne zaboravite da pri kupovini stana plaćate svaki kvadrat, bez obzira na to koliko je on funkcionalan. Zato je važno da procenite ne samo koliko prostora kupujete, već i koliko dobro možete da ga iskoristite.

Koliko će stan koštati?

Niža cena nekretnine ne znači nužno i manje troškove. Jeftiniji stan može da zahteva dodatna ulaganja u zamenu stolarije, renoviranje kupatila ili instalacija.

Zamislimo da birate između dva stana slične kvadrature.

Navedena računica je ilustrativna i ne uključuje poreze, troškove kupoprodaje, kamatu na stambeni kredit, buduće promene cena komunalnih usluga i nepredviđene popravke. Foto: Printscreen/4zida

Iako je stan A u oglasima jeftiniji za 7.000 evra i ima dva kvadrata više, kada se uračunaju renoviranje i mesečni računi, stan B je u ovom primeru povoljniji za 6.000 evra tokom pet godina.

Prilikom obilaska tražite od vlasnika da vam pokaže račune za komunalne usluge, struju i grejanje, po mogućnosti i iz letnjih i iz zimskih meseci.

Ukoliko stan zahteva veća ulaganja, pre donošenja odluke konsultujte majstore kako biste dobili okvirnu procenu troškova renoviranja.

Lokacija može da vam uštedi i šest dana godišnje

Lokacija nekretnine nije samo pitanje udaljenosti od centra grada. Mnogo je važnije koliko vam odgovara u odnosu na svakodnevne obaveze.

Koliko vam vremena treba do posla? Da li su vrtić, škola, prodavnica i dom zdravlja u blizini? Imate li gde da parkirate automobil kada se uveče vratite kući? Koliko je naselje dobro povezano javnim prevozom sa drugim delovima grada?

Ako vam je od jednog stana do posla potrebno 20 minuta, a od drugog 40 minuta, razlika u oba pravca iznosi 40 minuta dnevno.

Tokom 220 radnih dana to je oko 147 sati godišnje, odnosno više od šest punih dana provedenih u prevozu.

Na portalu 4zida možete koristiti pretragu nekretnina po udaljenosti od lokacije koja vam je važna, kao i na mapi proveriti sadržaje u neposrednom okruženju stana.

Dodatne informacije o lokaciji možete da dobijete i pomoću ocene urbanosti.

Pogledajte ovu tabelu i ocenite stan

Nakon nekoliko obilazaka nekretnina lako može da se dogodi da zaboravite pojedine detalje ili pomešate karakteristike stanova koje ste gledali.

Da bismo vam olakšali poređenje, pripremili smo tabelu u kojoj možete da ocenite dve nekretnine prema 14 različitih kriterijuma.

Među njima su:

Ukupna cena nekretnine i potrebna ulaganja

Funkcionalnost rasporeda i iskoristivost prostora

Lokacija i udaljenost od posla ili škole

Prirodna svetlost i nivo buke

Grejanje i izolacija

Mesečni troškovi

Stanje stana i zgrade

Spratnost i lift

Terasa i pogled

Parking

Sadržaji u okolini

Mogućnost prilagođavanja budućim potrebama

Svaki kriterijum ocenite od 1 do 5, a zatim označite tri koja su vam najvažnija. Oni će nositi dvostruko više bodova.

Preuzmite tabelu za poređenje dva stana.

Nisu svi kriterijumi podjednako važni

Nekome je terasa neophodna, dok je nekom drugom mnogo važnije da zgrada ima lift. Porodici sa malom decom blizina vrtića može biti presudna, dok će neko ko radi od kuće više pažnje posvetiti prirodnoj svetlosti, tišini i rasporedu prostorija.

Pre nego što donesete odluku, izdvojite tri kriterijuma od kojih ne želite da odustanete.

Stan koji ima više bodova nije nužno bolji izbor ako ne ispunjava neki od vaših osnovnih uslova.

Na primer, ukoliko imate poteškoća sa kretanjem, stan na četvrtom spratu bez lifta teško da će biti dobar izbor, bez obzira na njegovu cenu, veličinu ili lokaciju.

Obiđite oba stana još jednom

Ako ste i dalje neodlučni, zakažite još jedan obilazak, po mogućnosti u različito doba dana od prethodnog.

Stan koji ste prvi put videli u subotu pre podne može ostaviti drugačiji utisak radnim danom u vreme saobraćajne gužve.

Tokom drugog obilaska proverite:

Koliko ima prirodne svetlosti?

Da li se čuje buka sa ulice, iz susednih stanova ili hodnika zgrade?

Ima li tragova vlage ili kondenzacije?

U kakvom su stanju zajedničke prostorije zgrade?

Koliko je teško pronaći parking u večernjim satima?

Kakav je pritisak vode i u kakvom su stanju stolarija i instalacije?

Tokom drugog obilaska manje pažnje posvetite stvarima koje su vam se već dopale, a više onima koje prvi put niste stigli da proverite.

Proverite pravni status obe nekretnine

Pre konačne odluke o kupovini obavezno proverite dokumentaciju za oba stana.

Da li je stan uknjižen? Da li je prodavac upisan kao vlasnik? Postoje li hipoteke, tereti ili zabeležbe? Da li se površina stana navedena u oglasu podudara sa podacima u katastru?

Ukoliko kupujete stan na kredit, proverite i da li nekretnina ispunjava uslove banke za odobravanje stambenog kredita.

Pravni status nekretnine nije pitanje ličnih preferencija i zato ga treba proveriti odvojeno od kriterijuma u tabeli.

Ukoliko postoje nedoumice u vezi sa dokumentacijom, konsultujte advokata pre potpisivanja predugovora ili davanja kapare.

Šta ne možete da promenite?

Boju zidova, nameštaj, podove i kuhinju možete da promenite. Lokaciju, sprat, orijentaciju stana i udaljenost od posla uglavnom ne možete.

Razmislite i o tome da li vaše potrebe mogu da se promene u narednih nekoliko godina. Da li planirate proširenje porodice? Hoće li vam biti potrebna dodatna soba? Da li ćete imati dovoljno prostora za odlaganje stvari?

Kada birate između dve nekretnine, zapitajte se sa kojim biste nedostacima lakše živeli.

Dok donosite odluku, sačuvajte oba oglasa na svom 4zida nalogu kako biste na jednom mestu imali fotografije, cene i karakteristike nekretnina koje razmatrate.