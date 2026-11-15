Vozom do Ekspa za pola sata, završava se nova pruga

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Kineski portal 52hrtt.com preneo je danas da putnički saobraćaj na brzoj pruzi Beograd–Budimpešta neće biti uspostavljen 13. decembra, kako je bilo planirano, zbog radova na popravci sistema za kontrolu vozova koje izvodi kineski izvođač radova.

"U ovom trenutku nije moguće odrediti tačan datum ponovnog uspostavljanja putničkog saobraćaja", objavio je portal pozivajući se na saopštenje mađarskog ministra saobraćaja i investicija Davida Vitezija.

Vitezi je na društvenim mrežama naveo da je železnička pruga tokom proteklih nedelja bila podvrgnuta testiranjima dosad nezabeleženog intenziteta. Objasnio je da su tako intenzivna testiranja bila neophodna zato što je prethodna mađarska vlada odlučila da ova pruga bude prvi projekat na kojem će kineski proizvođač instalirati bezbednosni sistem koji ispunjava evropske standarde, zbog čega je svaka komponenta morala da prođe izuzetno strogu kontrolu pre ponovnog uspostavljanja putničkog saobraćaja.

Foto: Facebook / Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport

On je takođe naveo da je bivši ministar Janoš Lazar insistirao na tome da se u testiranje, pored Mađarskih državnih železnica, uključi i nezavisna organizacija za kontrolu kvaliteta.

"Podržao sam tu odluku. Od kada sam preuzeo odgovornost za ovu investiciju, moj stav je da putnički saobraćaj može da bude uspostavljen tek kada nadležni organi, organizacije za kontrolu kvaliteta i tela za sertifikaciju nedvosmisleno potvrde da bezbednosni sistem ispravno funkcioniše i da nema nedostataka koji bi mogli da ugroze bezbednost putnika", rekao je Vitezi.

Vitezi je naglasio da je odgovornost aktuelne vlade da obezbedi da putnički saobraćaj počne tek nakon potpunog ispunjavanja bezbednosnih protokola, završetka neophodnih provera i dobijanja odobrenja nadležnih sertifikacionih tela.

Zbog toga, iako su austrijske i srpske železnice ranije najavile otvaranje pruge na osnovu informacija dobijenih od Mađarskih državnih železnica, putnički vozovi na liniji Budimpešta - Beograd nisu uvršteni u novi red vožnje.

Vitezi je ranije ove godine izjavio da je uspešno završeno testiranje sistema ETCS (evropski sistem za kontrolu vozova) na deonici Budimpešta–Kelebija i da se očekuje da putnički saobraćaj bude uspostavljen u decembru, preneo je portal 52hrtt.com u rubrici Informacije za kinesku zajednicu u Srbiji.