Slušaj vest

Početak putničkog saobraćaja na brzoj pruzi Budimpešta-Beograd je odložen, a datum uspostavljanja saobraćaja još nije poznat. Kineski izvođač radova otklanja uočene softverske probleme u sistemu za upravljanje vozovima, a putnički vozovi moći će da saobraćaju tek nakon uspešno završenih testiranja i izdavanja neophodnih dozvola, saopštio je mađarski ministar saobraćaja i investicija David Vitezi.

Na pruzi Budimpešta-Beograd prethodnih nedelja sprovedena su intenzivna ispitivanja, kakva do sada nisu zabeležena u istoriji mađarskih železnica, naveo je David Vitezi u objavi na Fejsbuku.

Kako je objasnio, reč je o prvoj pruzi u Mađarskoj na kojoj kineski proizvođač ugrađuje bezbednosne sisteme usklađene sa evropskim standardima, zbog čega je neophodno da se njihov rad posebno pažljivo proveri pre početka prevoza putnika.

U testiranje uključen i nezavisni sertifikator

Vitezi je naveo da je u proces testiranja, pored mađarskih železnica, uključena i nezavisna organizacija za osiguranje kvaliteta TUV, na inicijativu bivšeg ministra Janoša Lazara.

Dodao je da je podržao tu odluku i da putnički saobraćaj neće biti uspostavljen dok nadležni organi, organizacija za kontrolu kvaliteta i sertifikaciono telo ne potvrde da bezbednosni sistemi ispravno funkcionišu i da nema grešaka koje bi mogle da ugroze putnike.

5.jpg
Foto: Zorana Jevtić

Novi testovi uslov za početak saobraćaja

Tokom ispitivanja u prethodnih nekoliko nedelja otkriveni su manji softverski problemi koje je potrebno otkloniti.

Vitezi ističe da će testiranje biti ponovljeno i nakon najmanjih korekcija, a neophodne dozvole biće izdate tek kada nova ispitivanja budu završena bez grešaka. Zbog toga putnički vozovi za sada neće saobraćati na ovoj pruzi.

"Naš zadatak je da obezbedimo da putnički saobraćaj bude uspostavljen samo uz maksimalno poštovanje svih bezbednosnih protokola. Dodatno odlaganje njegovog početka pokazuje da sve nadležne organizacije ozbiljno pristupaju tom zadatku", naveo je Vitezi.

Vozovi neće biti u novom redu vožnje od 13. decembra

Vitezi je potvrdio i da putnički saobraćaj na pruzi Budimpešta-Beograd neće biti uveden u novi železnički red vožnje, koji stupa na snagu 13. decembra.

"Za sada, suprotno ranijim najavama srpskih i austrijskih železnica, koje su se zasnivale na informacijama mađarskih železnica nakon uspešno završenih prethodnih testiranja, putnički vozovi napruzi Budimpešta-Beograd neće biti uvedeni u novi red vožnje, koji stupa na snagu 13. decembra", naveo je David Vitezi.

(Izvor: RTS)

Ne propustiteInfoBizBurger king otvorio prvi restoran u Beogradu: Građani čekali u redu otvaranje, evo koliko košta čuveni Whopper i šta je još na meniju
Burger king
NekretnineSTANOVA U BEOGRADU NEMA ZA 300 EVRA, A RUSI NE MOGU DA PLATE KIRIJE: Novac im zarobljen u Alta banci, vlasnici odbijaju da prijave stanare
Rusi u Beogradu izdavanje stana kirija selidba iznajmljivanje stana.jpg
NekretnineČak 135.000 Srba promenilo prebivalište! Nije samo Beograd magnet za život: Evo gde se sele mladi, koliko košta kvadrat i ko bira selo umesto betona!
IMG_20260206_114329.jpg
InfoBizBeograd i Amsterdam i tokom zime povezani sa 14 letova nedeljno
KLM avion