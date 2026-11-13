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Interesovanje za polovne električne automobile u Srbiji poraslo je za 187 odsto između 2024. i 2025. godine, a zatim za dodatnih 9,1 odsto između 2025. i 2026. godine.

Prema podacima Evropskog udruženja proizvođača automobila (ACEA), potpuno električna vozila (BEV) činila su 2,7 odsto svih novoregistrovanih automobila u Srbiji u prvoj polovini 2026. godine, što je značajan rast u odnosu na 0,8 odsto u istom periodu 2025. godine, prenosi CarVertical.

Poređenja radi, udeo potpuno električnih vozila u ukupnom broju novih registracija u Evropskoj uniji porastao je sa 15,6 odsto na 20,7 odsto.

Interesovanje u Srbiji

Interesovanje vozača u Srbiji za polovna električna vozila, mereno brojem provera istorije vozila, poraslo je za 187 odsto između 2024. i 2025. godine. Rast se nastavio i u narednom periodu, pa je između 2025. i 2026. zabeleženo dodatno povećanje od 9,1 odsto, što potvrđuju i sami prodavci.

Istraživanje među više od 500 prodavaca automobila u 17 evropskih zemalja pokazalo je da 76,8 odsto trgovaca primećuje veće interesovanje kupaca za polovna električna vozila u proteklih godinu dana, dok 32,2 odsto njih ocenjuje da je taj rast značajan.

S druge strane, 16 odsto trgovaca navodi da je potražnja ostala nepromenjena.

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Cene goriva takođe su uticale na rezultate istraživanja.

Za 71,6 odsto prodavaca polovnih automobila, rast cena benzina i dizela u proteklih šest meseci imao je bar umereni uticaj na potražnju za polovnim električnim vozilima.

Pored toga, 51,2 odsto prodavaca smatra da je sve veća

ponuda polovnih električnih vozila važan faktor koji utiče na odluke kupaca. Istraživanje pokazuje da je interesovanje za polovna električna vozila nastavilo da raste od 2025. do 2026. godine u svim analiziranim zemljama, ali različitim tempom.

Najveći rast u proteklih godinu dana zabeležen je u Slovačkoj (+121,9 odsto), Finskoj (+110,2 odsto) i Češkoj (+109,3 odsto), gde se interesovanje više nego udvostručilo.

Najmanji rast zabeležen je u Ukrajini (+1,5 odsto), Španiji (+7,5 odsto) i Srbiji (+9,1 odsto). Glavna prepreka pri kupovini polovnih električnih automobila ostaje nedostatak transparentnosti o stanju baterije, iako je reč o najskupljem delu vozila.

Za 60,4 odsto evropskih prodavaca, glavni izvor neizvesnosti pri planiranju prodaje polovnih električnih vozila jesu sumnje u pouzdanost same tehnologije, odnosno u dugotrajnost baterije i mogućnost kvarova.

Dodatnih 22,4 odsto prodavaca kao problem navodi česte promene poreskih propisa i državnih subvencija, dok 14,1 odsto ističe oštru konkurenciju i cenovne ratove.

Kada je reč o preprekama u prodaji, 67,2 odsto prodavaca smatra da zabrinutost kupaca zbog stanja baterije i cene vozila predstavlja veoma značajnu prepreku.

Slede sumnje u stvarni domet vozila (56 odsto), dok manji udeo prodavaca kao značajne prepreke izdvaja ubrzan gubitak vrednosti vozila (45,9 odsto) i cenu električnih automobila u poređenju sa automobilima sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem (36,8 odsto).

Vreme potrebno za prodaju električnih automobila znatno varira.

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Za 31,4 odsto trgovaca prodaja električnog automobila traje duže od tri meseca, a za 15,6 odsto čak i duže od šest meseci.

S druge strane, 32,1 odsto uspeva da proda električni automobil u roku od mesec dana. Formiranje cena za polovne električne automobile predstavlja poseban izazov na tržištu.

Čak 58 odsto trgovaca podjednako uzima u obzir kilometražu i stanje baterije. Za 25,3 odsto njih stanje baterije je presudan faktor, pod uslovom da se može pouzdano proceniti, dok se 14,9 odsto prvenstveno oslanja na pređenu kilometražu. Ipak, čak 79,6 odsto trgovaca ne koristi nikakvu opremu za testiranje baterije.

Većina prodavaca polovnih električnih vozila saglasna je da bi pouzdani podaci napravili ključnu razliku.

Kada bi trgovci raspolagali alatom koji precizno prikazuje stanje baterije, 66,1 odsto njih uvereno je da bi to drastično povećalo poverenje kupaca.

Njih 57,6 odsto smatra da bi se vozila brže prodavala, dok 53,9 odsto očekuje da bi mogli preciznije da odrede cenu i postignu višu prodajnu cenu.