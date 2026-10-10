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Da li je kupovina polovnog električnog automobila dobra investicija? Prednosti svakako postoje – od sve viših cena goriva do znatno niže cene u odnosu na novi električni model. Ipak, pre kupovine treba dobro razmotriti i određene specifičnosti ovih vozila.

Niži troškovi korišćenja

Troškovi korišćenja električnog automobila niži su u odnosu na vozila sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem, posebno imajući u vidu nedavno značajno povećanje cena goriva. Ušteda je još veća ako se automobil puni kod kuće, a posebno ukoliko se za punjenje koristi električna energija proizvedena pomoću solarnih panela na krovu.

Osim toga, električni automobili imaju manje delova koji se habaju. Kod njih nema kvačila, izduvnog sistema i drugih komponenti karakterističnih za vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem.

Ipak, postoji jedan deo automobila kojem treba posvetiti posebnu pažnju - baterija.

Kako baterija stari?

Baš kao i baterije u mobilnim telefonima, i baterije električnih automobila vremenom gube deo svojih prvobitnih performansi. Nakon određenog perioda i određenog broja ciklusa punjenja, njihov kapacitet se smanjuje, a sa njim i domet vozila.

Foto: Shutterstock

Međutim, brojne studije pokazale su da se performanse pogonskih baterija pogoršavaju znatno sporije nego što se ranije pretpostavljalo.

Nemački automobilski klub (ADAC) postavio je smernice za određivanje prihvatljivog kapaciteta baterije kod polovnih električnih automobila. Prema tom pravilu, nakon 50.000 pređenih kilometara kapacitet baterije trebalo bi da bude najmanje 92 odsto, nakon 100.000 kilometara najmanje 88 odsto, nakon 150.000 kilometara 84 odsto, a nakon 200.000 kilometara najmanje 80 odsto.

Ako je električni automobil redovno servisiran, trebalo bi da postoje i izveštaji ovlašćenih servisa o stanju baterije. Potencijalni kupac može da zatraži od prodavca da mu pokaže rezultate tih testiranja.

Pored toga, neke organizacije nude nezavisno testiranje i sertifikaciju polovnih baterija za električne automobile, što može biti dodatna sigurnost prilikom kupovine.

Koliki domet vam je zaista potreban?

Pre nego što se odlučite za polovni električni automobil, važno je da analizirate svoje vozačke navike. Treba razmisliti o tome koliko kilometara svakodnevno prelazite, gde možete da punite automobil i da li imate mogućnost punjenja kod kuće.

Ako vaša svakodnevna vožnja nije duža od 50 kilometara i automobil možete da punite kod kuće, pouzdanost baterije ne bi trebalo da bude veliki problem - čak i stariji električni automobili mogu bez većih poteškoća da zadovolje takve potrebe.

Situacija je drugačija ako često prelazite 250 kilometara u jednom pravcu. Tada je potrebno pažljivije napraviti računicu i prema tome izabrati automobil.

Na primer, ako električni automobil troši 20 kWh na 100 kilometara, za put od 250 kilometara potrošiće oko 50 kWh. Zbog toga bi baterija trebalo da ima kapacitet od najmanje 60 kWh kako bi se obezbedila dovoljna rezerva i nesmetano putovanje.

Naravno, veći kapacitet baterije znači i višu cenu automobila, jer je baterija njegova najskuplja komponenta.

Kako se električni automobil puni?

Ne postoji jedan odgovor koji važi za svaki električni automobil. Vozila se generalno mogu puniti naizmeničnom strujom (AC), odnosno sporije, i jednosmernom strujom (DC), odnosno brže.

situacija se polako menja Foto: Fahroni, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Standardna snaga punjenja naizmeničnom strujom od 11 kW dostupna je kod velikog broja električnih automobila i može da obezbedi dovoljno energije za približno 50 do 70 kilometara vožnje za sat vremena punjenja. Za potpuno punjenje baterije tada je potrebno nekoliko sati.

Brzo punjenje jednosmernom strujom znatno je brže - baterija se često može napuniti do oko 80 odsto za približno pola sata.

Zato prilikom kupovine treba uzeti u obzir i način na koji ćete automobil najčešće koristiti. Nije isto ako se vozilo uglavnom puni preko noći kod kuće ili ako se redovno koristi brzi punjač tokom dužih putovanja.

Transparentne informacije su ključne

Kao što su jasne informacije o stanju baterije, njenom kapacitetu i dometu ključne prilikom kupovine polovnog električnog automobila, jednako je važno pridržavati se i osnovnog pravila koje važi za kupovinu svakog polovnjaka.

Potrebno je detaljno se raspitati o istoriji vozila, prethodnim popravkama i eventualnim saobraćajnim nezgodama. Treba proveriti servisnu knjižicu i uveriti se da postoji potpuna evidencija o održavanju vozila. To može biti veoma važno i u slučaju eventualnih kasnijih reklamacija.

Automobil bi pre kupovine trebalo temeljno pregledati, a obavezna je i detaljna probna vožnja.