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Električni automobili kod pojedinih putnika mogu izazvati izraženiju mučninu nego benzinski i dizel modeli. Stručnjaci kao moguće uzroke navode regenerativno kočenje i manjak zvuka i vibracija koji inače prate ubrzavanje.

Mučnina tokom vožnje nastaje kada mozak dobija neusaglašene informacije od očiju, unutrašnjeg uha i drugih sistema koji registruju kretanje. Kod električnih automobila taj problem kod nekih ljudi može biti izraženiji jer su ova vozila veoma tiha i drugačije usporavaju.

Problem u kočenju

Jedan od mogućih uzroka je regenerativno kočenje. Kada vozač pusti papučicu gasa, elektromotor počinje da radi kao generator i stvara otpor koji usporava vozilo, istovremeno vraćajući deo energije u bateriju.

Ako se papučica naglo otpusti, usporavanje može biti prilično izraženo, što kod putnika može izazvati osećaj nelagodnosti i mučninu.

Stručnjaci navode i da su ljudi navikli da zvuk motora i vibracije povezuju sa ubrzavanjem i usporavanjem. Kod električnih automobila tih signala gotovo da nema, pa mozak ponekad teže predviđa promene kretanja, piše Revija HAK.

Ipak, važno je naglasiti da dokazi još nisu dovoljno čvrsti. Istraživanja o povezanosti električnih automobila i mučnine tokom vožnje za sada su ograničena, pa stručnjaci upozoravaju da ne treba donositi konačne zaključke.

Kako smanjiti mučninu tokom vožnje?

Putnicima se savetuje da gledaju kroz prednje staklo umesto u telefon ili knjigu. Ako je moguće, bolje je sedeti na suvozačevom mestu, dok je na zadnjoj klupi najbolje izabrati sredinu kako bi pogled bio usmeren ka napred.

Pomaže i da glava bude oslonjena na naslon za glavu, da se sedište blago obori unazad i da se kontroliše disanje. Otvaranje prozora i svež vazduh takođe mogu ublažiti simptome.

Pre dužeg putovanja preporučuju se dovoljno sna, hidratacija i lagan obrok. Lekovi protiv mučnine mogu pomoći, ali treba znati da neki izazivaju pospanost.

Dobra vest je da se telo vremenom može prilagoditi. Češća vožnja električnim automobilom kod nekih putnika može smanjiti osetljivost na mučninu.