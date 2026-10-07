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Ministarka saobraćaja građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da je u Mađarskoj uspešna obavljena i poslednja test vožnja pod opterećenjem na brzoj pruzi od Kelebije do Budimpešte i dodala da se čeka odgovor od Mađara kada će biti uspostavljen putnički železnički saobraćaj između Beograda i Budimpešte.

Ona je tokom test vožnje na delu novoizgrađene pruge u dužini od 11 kilometara Zemun polje - Aerodrom - Nacionalni stadion, zajedno sa ministrom finansija u tehničkom mandatu Sinišom Malim, rekla da je zamolila ministra saobraćaja i investicija Mađarske Davida Vitezija da obavesti srpsku stranu kada će biti uspostavljen saobraćaj na liniji Beograd - Budimpešta.

Sofronijevićeva je rekla da je Srbija ispunila sve svoje obaveze kada je reč o projektu brze pruge Beograd-Budimpešta, kao i da je čestitala mađarskom kolegi na poslednjoj test vožnji na deonici Kelebija - Budimpešta.

- Ja sam to i zvanično učinila, pismom upućenim ministru Viteziju. Mađari su učinili i poslednju testnu probu, pod punim opterećenjem, na delu od Kelebije do Budimpešte. Pored čestitke na uspešno obavljenim probama, zamolila sam ministra Vitezija jer je, ponoviću, srpska strana sve svoje uradila, da nas obavesti o mogućem datumu početka, odnosno uspostavljanja brzog saobraćaja na relaciji Beograd-Budimpešta - rekla je Sofronijevićeva.