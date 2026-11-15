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Prema istraživanju Ipsosa, broj domaćinstava koja imaju psa u Srbiji poslednjih godina je u porastu, pa je tako njihov udeo sa 42 odsto u 2020. godini dostigao 49 odsto u novijem istraživanju. Sličan trend zabeležen je i kada je reč o mačkama, čiji je udeo porastao sa 28 na 34 odsto, što pokazuje da se sve više građana odlučuje da u svoj dom primi kućnog ljubimca.

Sa porastom broja ljubimaca raste i novac koji vlasnici izdvajaju za njihovu svakodnevnu brigu, jer pas ili mačka ne zahtevaju samo hranu već i redovne veterinarske preglede, vakcinaciju, zaštitu od parazita i različita sredstva za negu.Sve to predstavlja dodatni izdatak za porodični budžet, koji tokom godine može da dostigne i prilično ozbiljan iznos.

Pas svakodnevno mora da jede, potrebni su mu vakcine, zaštita od parazita, pregledi, a kod pojedinih rasa i redovno šišanje. Vlasnici zato sve češće novac za ljubimce moraju da planiraju kao posebnu mesečnu stavku, baš kao što planiraju plaćanje računa i kupovinu namirnica.

Komplikovane procedure obeshrabruju dosta mladih ljudi Foto: Shuterstock

Psi su najpopularniji ljubimci u našoj zemlji

Istraživanje agencije Smart Plus Research, sprovedeno u aprilu 2026. na reprezentativnom uzorku od 1.000 punoletnih građana, pokazalo je da 35 odsto ispitanika ima kućnog ljubimca. Među vlasnicima ljubimaca, psi su najzastupljeniji – ima ih 77 odsto, dok su mačke na drugom mestu sa 43 odsto.

Istraživanje je pokazalo i da 85 odsto vlasnika pasa ima jednog psa, dok 11 odsto ima dva. Dakle, većina se odlučuje za jednog četvoronožnog člana porodice, ali ima i onih koji ne mogu da se zaustave na jednom.

Na hranu odlazi nekoliko hiljada dinara

Najveći redovni izdatak za vlasnike pasa jeste hrana. Prema istraživanju Lidington Researcha iz 2025. godine, skoro polovina vlasnika pasa u Srbiji mesečno za nju izdvaja između 2.000 i 4.000 dinara. Oko 30 odsto troši od 4.000 do 8.000 dinara, dok 13 odsto daje više od 8.000 dinara.

Koliko će vlasnik platiti zavisi pre svega od veličine psa, količine hrane koju jede i toga da li kupuje standardne granule ili skuplju, specijalizovanu hranu. U računicu ulaze i konzerve, poslastice i dodaci ishrani.

Takođe, treba imati u vidu da mali pas može da bude znatno jeftiniji za hranjenje od velikog, ali posebna dijeta ili zdravstveni problem mogu da povećaju račun bez obzira na njegovu veličinu.

Foto: Profimedia



Veterinarski računi ne mogu da se izbegnu

Vakcine, pregledi i zaštita od bolesti predstavljaju neizbežan deo brige o psu. U jednom objavljenom cenovniku veterinarske ambulante u Novom Sadu klinički pregled košta 2.000 dinara, vakcina protiv besnila 2.400, a vakcina protiv zaraznih bolesti pasa 2.600 dinara. Cene se razlikuju od ambulante do ambulante, a dodatne analize i terapije posebno se naplaćuju.

Problem nastaje kada se pas razboli ili povredi, jer tada troškovi mogu naglo da porastu. Pregled je tek početak, a u zavisnosti od tegoba mogu biti potrebni laboratorijski testovi, snimanja, lekovi ili intervencija. Zbog toga je pametno da vlasnici, kada god mogu, ostave nešto novca sa strane za nepredviđene veterinarske izdatke.

Zaštita od buva i krpelja tokom godine

Preparati protiv buva, krpelja i unutrašnjih parazita još su jedna redovna stavka. Njihova cena zavisi od vrste preparata, trajanja zaštite i težine psa. Tablete, ampule i ogrlice nemaju istu cenu, a za većeg psa često je potrebna veća doza.

Važno je da znate da ovaj trošak ne bi trebalo posmatrati kao povremenu kupovinu, već kao deo redovne preventive. Veterinar može da preporuči odgovarajući preparat i raspored korišćenja, u zavisnosti od toga da li pas živi u stanu ili dvorištu, koliko vremena provodi napolju i kakva je njegova zdravstvena situacija.

Psi su skloniji ujedu krpelja nego ljudi. Foto: Katsiaryna Prymak / Alamy / Profimedia

Šišanje i nega dodatno opterećuju budžet

Kod pasa sa dlakom koja zahteva redovno održavanje, odlazak kod grumera može da košta nekoliko hiljada dinara, čak skuplje nego frizer! Prema jednom objavljenom cenovniku, kompletan tretman iznosi 3.500 dinara za malog, 4.000 za srednjeg i 5.500 dinara za velikog psa.Ipak, cena zavisi od rase, stanja dlake i obima tretmana.

Ne vode svi vlasnici pse na profesionalno šišanje. Istraživanje Smart Plus Researcha pokazalo je da 70 odsto vlasnika nikada ne vodi ljubimca kod grumera, dok deo njih to čini jednom u tri ili šest meseci. Četkanje, kupanje i održavanje dlake kod kuće zato su za mnoge uobičajen način da smanje troškove.

Foto: RINA

Ljubimci su postali i veliki tržišni posao

Koliko se novca izdvaja za životinje vidi se i iz podataka Republičkog zavoda za statistiku. U trgovinama u Srbiji tokom 2025. godine na robu iz kategorije kućni ljubimci, hrana, lekovi i sredstva za negu potrošeno je 19.520.625.000 dinara, odnosno više od 19,5 milijardi dinara.

Raste i promet hrane za pse i mačke. Prema podacima RZS, u našoj zemlji je tokom 2025. proizvedeno 98.055 tona ove hrane, a prodato 97.804 tone. To pokazuje da se ne radi samo o većem broju ljubimaca u domovima, već i o tržištu koje obuhvata proizvodnju, uvoz, prodaju i čitav niz usluga namenjenih njihovoj nezi.

Koliko mesečno košta jedan pas?

Na kraju, kada se saberu hrana, zaštita od parazita, higijena i novac koji treba odvojiti za redovne veterinarske potrebe, za zdravog psa srednje veličine razumno je planirati nekoliko hiljada dinara mesečno. Kao okvirna računica, 4.000 do 7.000 dinara mesečno može da pokrije osnovne potrebe u uobičajenim okolnostima, ali taj iznos nije fiksna cena niti važi za svakog psa.

Trošak može biti znatno veći ako pas jede skuplju hranu, redovno ide kod grumera ili mu je potrebna terapija. U mesečni prosek treba uračunati i povremene izdatke, poput godišnjih vakcina, pregleda i zamene opreme za pse, ali i nepredviđene situacije koje mogu da zahtevaju hitnu veterinarsku pomoć.

Ljubimac je član porodice, ali i obaveza

Ipak, bez obzira na ovako veliki trošak, sve veći broj domaćinstava odlučuje se da ima psa ili drugog ljubimca, a podaci istraživanja pokazuju da su životinje sve prisutnije u svakodnevnom životu građana. Međutim, morate imati u vidu da odluka da se pas dovede u kuću ne podrazumeva samo kupovinu ili udomljavanje. Ona znači dugoročnu obavezu da mu se obezbede hrana, zdravstvena zaštita, nega i dovoljno pažnje.

Zato pre nego što se u dom useli novi četvoronožni član porodice, treba napraviti i računicu. Ljubav prema životinji ne može da se meri novcem, ali njeno odgovorno čuvanje ipak ima cenu i ona se plaća svakog meseca, tokom čitavog njenog života.