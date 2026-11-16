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Narodna banka Srbije (NBS) donela je odluku kojom se bankama privremeno omogućava da ustupaju gotov novac drugim bankama, pod uslovom da banka koja prima novac prethodno prenese odgovarajući iznos sredstava na račun banke koja novac ustupa, objavljeno je u Službenom glasniku.



- U periodu od dana stupanja na snagu ove odluke do 26. februara 2027. godine, banka može ustupiti gotov novac drugoj banci pod uslovom da je ta druga banka prethodno sredstva sa svog računa prenela na račun banke koja ustupa gotov novac - i to u iznosu koji se ustupa, navedeno je u dokumentu.



Ova mogućnost predviđena je dopunama Odluke o upravljanju tokovima gotovine, a primenjivaće se od dana stupanja na snagu nove odluke do 26. februara 2027. godine.



Banka koja ustupa gotov novac dužna je da najkasnije narednog radnog dana dostavi Narodnoj banci Srbije podatke o izvršenom ustupanju, elektronskom poštom, na propisanom obrascu.



Odlukom je predviđeno i uvođenje novog Priloga 17a, koji sadrži obrazac za dostavljanje podataka o ustupanju gotovog novca.