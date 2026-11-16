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Penzionere u Srbiji od januara 2027. godine očekuju veća primanja. Nakon povećanja od 7,5 odsto, najniža penzija za zaposlene i samostalne delatnosti porašće za oko 2.332 dinara, dok bi prosečna penzija, prema okvirnoj računici, mogla da premaši 61.000 dinara.

Najniža penzija u Srbiji, koja trenutno iznosi 31.092 dinara za korisnike iz kategorije zaposlenih i samostalnih delatnosti, od decembra će biti povećana na približno 33.424 dinara.

Odluka o usklađivanju penzija objavljena je u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a prvi veći iznosi na račune penzionera stići će početkom januara 2027. godine, kada počinje isplata decembarskih penzija.

Koliko novca više dobijaju penzioneri?

Za korisnike koji primaju najnižu penziju računica je jednostavna. Povećanje od 7,5 odsto donosi im dodatnih 2.332 dinara svakog meseca.

Stara najniža penzija: 31.092 dinara

Povećanje: oko 2.332 dinara

Nova najniža penzija: 33.424 dinara

Više novca godišnje: približno 28.000 dinara

To znači da će penzioneri sa najnižim primanjima za godinu dana dobiti gotovo jednu dodatnu dosadašnju mesečnu penziju, pod uslovom da ne bude novih usklađivanja.

Prosečna penzija mogla bi da pređe 61.000 dinara

Povećanje će se odraziti i na prosečna primanja najstarijih građana. Prema podacima Fonda PIO, prosečna penzija u septembru 2026. godine iznosila je 56.826 dinara. Kada bi se na taj iznos primenilo povećanje od 7,5 odsto, prosečna penzija dostigla bi oko 61.088 dinara, odnosno bila bi veća za približno 4.262 dinara mesečno.

Stvarni prosek nakon usklađivanja zavisiće od strukture korisnika i iznosa penzija u trenutku isplate.

Kada stižu prve veće penzije?

Iako povećanje važi od decembra 2026. godine, penzioneri će novac dobiti početkom januara 2027. godine, kada se isplaćuju decembarske penzije.Važno je naglasiti da penzioneri ne moraju da podnose nikakav zahtev niti da odlaze u filijale Fonda PIO. Povećanje će biti obračunato automatski.

Ne povećavaju se samo penzije

Usklađivanje od 7,5 odsto obuhvatiće i druga prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.Veći će biti i iznosi novčanih naknada za telesno oštećenje, pomoć i negu drugog lica, kao i određene naknade po osnovu invalidnosti. Usklađuju se i vrednost opšteg boda i iznosi povezani sa pogrebnim troškovima.Tako će povećanje, osim na same penzije, uticati i na druga primanja koja korisnici ostvaruju preko Fonda PIO.