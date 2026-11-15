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Najniža penzija u Srbiji za korisnike iz kategorije zaposlenih i samostalnih delatnosti od decembra 2026. godine iznosiće oko 33.424 dinara, nakon povećanja od 7,5 odsto. Rešenje o usklađivanju penzija objavljeno je u "Službenom glasniku Republike Srbije“, a uvećana primanja penzioneri će dobiti prilikom isplate decembarske penzije, početkom januara 2027. godine.

Prema podacima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, najniži iznos penzije za korisnike iz kategorije zaposlenih i samostalnih delatnosti u 2026. godini iznosi 31.092,11 dinara.

Posle povećanja od 7,5 odsto, ovaj iznos biće veći za približno 2.332 dinara mesečno.

Koliko će iznositi najniža penzija?

Penzioneri koji primaju najniži zakonom propisani iznos iz kategorije zaposlenih i samostalnih delatnosti mogu da očekuju povećanje od oko 2.332 dinara.

Foto: AYO Production/Shutterstock

Dosadašnja najniža penzija iznosi 31.092,11 dinara, dok će nakon usklađivanja od 7,5 odsto dostići približno 33.424 dinara.

Na godišnjem nivou, ukoliko ne bude dodatnih usklađivanja, ovo povećanje donosi oko 28.000 dinara više.

Kada stiže prva uvećana penzija?

Prema rešenju objavljenom u "Službenom glasniku“, usklađivanje se primenjuje počev od decembra 2026. godine.

To znači da će penzioneri uvećana primanja dobiti prilikom isplate decembarske penzije, koja se očekuje početkom januara 2027. godine.

Za povećanje nije potrebno podnositi poseban zahtev, jer Fond PIO redovno usklađivanje obračunava po službenoj dužnosti.

Kolika će biti prosečna penzija u Srbiji?

Prema poslednjim navedenim podacima Fonda PIO, prosečna penzija za septembar 2026. godine iznosila je 56.826 dinara.

Ako se na taj iznos primeni povećanje od 7,5 odsto, prosečna penzija dostigla bi približno 61.088 dinara.

Ipak, reč je o okvirnoj računici na osnovu septembarskog proseka, dok će stvarni prosečan iznos nakon povećanja zavisiti od strukture korisnika i visine njihovih penzija u trenutku isplate.