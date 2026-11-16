Slušaj vest

Društvo za remont i proizvodnju šinskih vozila, mašinogradnju i metaloprerađivačku delatnost "Šinvoz" iz Zrenjanina pokrenulo je postupak likvidacije, objavljeno je na internet stranici Agencije za privredne registre (APR).

Oglas o pokretanju postupka likvidacije objavljen je 10. novembra 2026. godine, a postupak oglašavanja traje 90 dana, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

- Pozivaju se poverioci da svoja potraživanja prijave najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja ovog oglasa na internet strani Agencije za privredne registre. Upozoravaju se poverioci da će njihovo potraživanje biti prekludirano ukoliko ga ne prijave u napred navedenom roku, navedeno je u dokumentu.

Društvo posluje u statusu likvidacije.

Kompanija Šinvoz se bavi proizvodnjom zavarenih konstrukcija za šinsku, procesnu, hemijsku i autoindustriju na površini većoj od 30 hektara.