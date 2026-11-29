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Pojedini penzioneri ne obraćaju dovoljno pažnje na podatke koje su dostavili Fondu PIO, promene koje su dužni da prijave i dokumentaciju koju povremeno moraju da dostave kako bi im isplata nesmetano stizala.

Problem ne mora odmah da znači trajni gubitak penzije, ali neblagovremeno prijavljivanje promena može da dovede do obustave isplate, pogrešnog obračuna ili zahteva da se vrati novac koji je isplaćen bez osnova. Zato je važno da penzioneri znaju koje podatke treba da provere i u kojim situacijama moraju da obaveste Fond PIO.

Promena adrese nije samo formalnost

Promena prebivališta, adrese, imena ili prezimena mora da bude prijavljena Fondu PIO ako utiče na ostvarivanje prava ili isplatu. Fond izričito navodi da korisnik treba da prijavi takve promene, a ako podatak koji je važan za pravo ne može da se proveri službenim putem, njegovo nedostavljanje može dovesti do privremene obustave isplate.

Posebno treba obratiti pažnju na promenu banke.Ako penzioner otvori račun u drugoj banci, nije dovoljno da samo prebaci novac ili zatvori stari račun. Potrebno je da Fondu PIO dostavi zahtev za promenu načina isplate i potvrdu nove banke o računu na koji želi da prima penziju. U suprotnom, uplata može biti poslata na prethodni račun i vraćena Fondu.

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Potvrda o životu može da zaustavi isplatu

Penzioneri koji žive u inostranstvu treba da obrate pažnju na potvrdu o životu. Ona služi kao dokaz da je korisnik penzije živ i može biti uslov za nastavak isplate, u skladu sa pravilima koja važe za konkretnu državu. Ipak, ne postoji obaveza da svi penzioneri koji žive u inostranstvu svake godine sami šalju ovaj dokument: Fond sa pojedinim državama razmenjuje podatke elektronski.

Deca koja primaju porodičnu penziju imaju poseban rok

Obaveze se ne odnose samo na starije korisnike. Deca koja primaju porodičnu penziju nakon 15. godine moraju da dostavljaju potvrde o školovanjukako bi se isplata nastavila. Prema objašnjenju Fonda PIO, pravo može trajati najduže do 20. godine za učenike srednjih škola, odnosno do 26. godine za studente, uz ispunjavanje zakonskih uslova.

Potvrde se dostavljaju nakon upisa nove školske godine. Za učenike srednjih škola rok je u septembru, za studente uglavnom u oktobru, a ako se upis obavlja u novembru, potvrdu treba predati čim se godina upiše. Ako dokument izostane, isplata može biti obustavljena, odnosno pravo na porodičnu penziju prestaje kada više nisu ispunjeni uslovi za njegovo korišćenje.

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Rad uz penziju ne znači isto za sve

Penzioneri koji žele da nastave da rade ne treba da pretpostave da važe ista pravila za sve vrste penzija. Korisnik starosne ili prevremene starosne penzije može ponovo da se zaposli ili obavlja samostalnu delatnost i da nastavi da prima penziju. Ako nakon toga ima najmanje 12 meseci osiguranja, po prestanku rada može da zatraži novi obračun penzije.

Kod porodične penzije situacija je drugačija: Fond PIO navodi da se isplata obustavlja kada korisnik stupi u osiguranje, uz zakonski izuzetak za određene ugovorene naknade koje su ispod propisane najniže osnovice. Zato je važno da korisnici porodične penzije pre prihvatanja posla provere kako će angažovanje uticati na njihovo pravo.

Kada penzija može privremeno da bude obustavljena?

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju predviđa obustavu isplate ako korisnik blagovremeno ne dostavi dokumentaciju koja je važna za njegovo pravo, poput potvrde o životu, potvrde o školovanju ili obaveštenja o promeni podataka. Svakako, to ne znači da penzioner automatski trajno gubi penziju, ali može ostati bez redovne uplate dok se ne ispuni tražena obaveza.

Postoji i važna granica za naknadnu isplatu. Prema zakonu, novac koji nije isplaćen zbog nedostavljanja potrebnih dokumenata može se naknadno isplatiti najviše za 12 meseci unazad, računajući od dana kada korisnik, nakon prestanka razloga za obustavu, podnese zahtev za isplatu. Zato odlaganje rešavanja problema može da ima i finansijske posledice.

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Pogrešna isplata može da napravi dug

Ako Fond utvrdi da je penzioneru isplaćeno više novca nego što mu pripada, može da traži povraćaj preplaćenog iznosa. Ovo se, na primer, može dogoditi kada isplata nije na vreme usklađena sa promenom koja utiče na pravo. Ako se Fond i korisnik ne dogovore o načinu vraćanja novca, zakon predviđa mogućnost obustave do jedne trećine mesečne penzije dok se dug ne izmiri.

Kazna može da bude od 2.500 do 50.000 dinara

Neprijavljivanje ili neblagovremeno prijavljivanje promene koja utiče na pravo ili obim korišćenja penzije može predstavljati prekršaj. Zakon o PIO za takav prekršaj predviđa novčanu kaznu od 2.500 do 50.000 dinara, što je dodatni razlog da se promene ne ostavljaju za kasnije, čak i kada deluju kao obična administrativna formalnost.

Najsigurnije je da penzioneri povremeno provere podatke u Fondu PIO, naročito kada menjaju adresu, banku ili način isplate, odlaze da žive u inostranstvo ili imaju promene u porodičnom statusu.

Dokumentaciju treba predati nadležnoj filijali i sačuvati potvrdu o predaji, čime se izbegavaju neprijatna iznenađenja na dan isplate, a eventualni problem može da se reši pre nego što utiče na kućni budžet.