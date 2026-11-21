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U vremenu kada se sve više računa plaća elektronski, a dokumentacija gomila godinama, mnogi jedva čekaju da se oslobode starih papira i naprave malo reda u kući. Ipak, pre nego što krenu da prazne fioke, penzioneri bi trebalo dobro da razmisle šta bacaju. Jedna naizgled beznačajna potvrda može da bude važan dokaz da je račun plaćen, da je dug izmiren ili da imaju pravo na određenu naknadu.

Posebno je važno sačuvati dokumentaciju koja se odnosi na penziju, radni staž, zarade, kredite, osiguranje i veće kupovine. Kada dođe do greške u evidenciji, spora sa pružaocem usluge ili reklamacije, mnogo je lakše rešavati problem ako imate papir koji potvrđuje šta se dogodilo. Zato stara dokumentacija nije uvek samo gomila papira, već može da bude i zaštita kućnog budžeta.

Računi za struju, vodu i grejanje nisu za bacanje

Račune za pojedine komunalne usluge treba čuvati najmanje dok ne prođe rok u kojem može da se pojavi problem sa naplatom.Prema članu 378 Zakona o obligacionim odnosima, potraživanja za električnu i toplotnu energiju, gas, vodu i održavanje čistoće za potrebe domaćinstva zastarevaju za godinu dana. Jednogodišnji rok važi i za određena telefonska potraživanja.

Ipak, to ne znači da posle 12 meseci sve uplatnice mogu bez razmišljanja da završe u kanti. Zastarelost ne znači da dug automatski nestaje, a ako dođe do postupka naplate, građanin mora da istakne prigovor zastarelosti. Zato je korisno sačuvati račun zajedno sa potvrdom o uplati, naročito ako je ranije bilo nesporazuma sa pružaocem usluge.

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Jedan račun može da pomogne kod reklamacije

Penzioneri koji kupuju kućne aparate, nameštaj, tehniku ili druge proizvode trebalo bi da čuvaju račune, garantne listove i dokumentaciju o kupovini. Ako se uređaj pokvari ili proizvod ima nedostatak, ovi papiri mogu da olakšaju ostvarivanje prava i rešavanje reklamacije. Posebno je važno sačuvati dokumentaciju za skuplje kupovine, jer kvar može da se pojavi tek nakon izvesnog vremena.

Važno je znati da za reklamaciju nije neophodan isključivo originalni fiskalni račun. Zakon o zaštiti potrošača omogućava da se kupovina dokazuje i drugim dokazom, poput kopije računa, slip-a ili izvoda iz banke. Trgovac ne bi trebalo da odbije prijem reklamacije samo zato što kupac nema originalni račun, ako drugim dokazom može da potvrdi kupovinu.

Papiri o radnom stažu mogu biti veoma važni

Posebnu pažnju treba posvetiti dokumentaciji o radnom odnosu. Rešenja o zaposlenju i prestanku rada, radna knjižica, potvrde o stažu, dokumentacija o zaradama i doprinosimamogu biti značajni ako se pojavi neslaganje u podacima o radnom stažu ili osnovici za obračun penzije. Zato takve papire ne bi trebalo bacati čak ni kada neko već godinama prima penziju.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje vodi matičnu evidenciju o osiguranju, stažu, zaradama i uplaćenim doprinosima. Osiguranik može da zatraži uverenje o podacima iz te evidencije, a ima pravo i da traži donošenje rešenja o podacima koji se u njoj nalaze.

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Ne bacajte ni rešenja o penziji

Rešenje o ostvarivanju prava na penziju, kao i druga rešenja i potvrde koje je izdao PIO fond, treba sačuvati. Ona mogu biti potrebna prilikom dokazivanja ostvarenog prava, provere podataka ili rešavanja nekog administrativnog pitanja. Korisno je imati i dokumentaciju koja se odnosi na promene iznosa penzije, kao i potvrde o isplatama ako dođe do neslaganja sa evidencijom.

Uplatnice mogu da budu dokaz da dug ne postoji

Dešava se da građanima stigne opomena za račun za koji tvrde da je odavno plaćen. U takvoj situaciji potvrda iz banke, papirna uplatnica ili elektronski nalog za plaćanje mogu da budu važan dokaz. Zato je dobro da se potvrde o uplatama čuvaju odvojeno od samih računa, kako bi mogle brzo da se pronađu kada zatrebaju.

Ugovore i dokumentaciju o kreditima čuvajte pažljivo

Ugovori o kreditu, otplatni planovi, potvrde o ratama, dokumentacija o osiguranju i papiri koji se odnose na nekretnine ne spadaju u dokumentaciju koju treba bacati po istom pravilu kao pojedine račune za komunalne usluge. Za različite obaveze važe različiti rokovi, pa je važno sačuvati ugovor, dokaze o uplatama i potvrdu da je obaveza u potpunosti izmirena.

Foto: Stefan Stojanović/Mondo

Napravite fasciklu ili digitalnu arhivu

Da se važni papiri ne bi zagubili, najbolje je razvrstati ih po kategorijama: računi i uplatnice, penzijska dokumentacija, ugovori, osiguranje i kupovine. Dokumenta mogu da se fotografišu ili skeniraju i sačuvaju na računaru ili drugom sigurnom mestu. Ipak, za važne originalne isprave digitalna kopija ne mora uvek da bude dovoljna, pa je najbolje sačuvati i original.

Pažljivo i kada bacate stare papire

Kada procene da im neki račun više nije potreban i da imaju drugi pouzdan dokaz o uplati, građani bi trebalo da obrate pažnju i na to kako ga odlažu. Na starim računima često se nalaze ime, adresa, broj korisnika i drugi lični podaci.

Zato ih ne treba bacati cele u kontejner, već ih je bolje iseckati ili uništiti tako da podaci ne mogu lako da se pročitaju. Nekoliko fascikli i malo reda mogu tako da sačuvaju i novac i živce kada se pojavi problem koji niko nije očekivao.