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Pitanje koje muči gotovo svakog penzionera u Hrvatskoj jeste kako će živeti od svoje penzije i da li će moći da priušti smeštaj u domu za stare. Naime, gotovo svaki četvrti stanovnik Hrvatske stariji je od 65 godina,mnogi čekaju na mesto u domu, ali zbog niskih penzija većina jedva uspeva da pokrije troškove smeštaja. U zavisnosti od županije, na mesto u domu čeka se najmanje tri, pa čak i više od deset godina.

Gospođa Marija penziju je zaradila radeći u Nemačkoj, pa sebi može da priušti boravak u privatnom staračkom domu sa pogledom na more. Nakon što je obišla nekoliko privatnih domova, odlučila se za najskuplji.

- Ja imam penziju iz inostranstva i od nje mogu da plaćam ovaj dom, ali tamo gde sam radila i zaradila penziju ne bih mogla da plaćam ovaj dom - rekla je za HRT Marija Vine, korisnica privatnog doma.

Cene u ovom domu previsoke su za većinu domaćih penzionera, s obzirom na to da prosečna penzija iznosi svega oko 750 evra. Direktorka privatnog doma Karolina Kudelić objašnjava da cena zavisi od nekoliko faktora.

- Cene se kreću od oko 1.820 evra do gotovo 4.000 evra. Sve zavisi od toga kakvu uslugu osoba traži, da li je reč o dugotrajnom ili privremenom smeštaju, kao i od toga da li je osoba pokretna, otežano pokretna ili nepokretna - navela je Kudelić.

Nisu problem samo cene: Na mesto u domu čeka se godinama

S druge strane, u domu Kantrida, koji je u vlasništvu Primorsko-goranske županije, smeštaj košta od 490 do 750 evra. Mnogima je i taj iznos previsok, pa im porodice pomažu u pokrivanju troškova. Malo je onih koji, poput Franje Matijevića, uspevaju sami da plate sve obaveze.

- Dom plaćam od svoje penzije. Penzija mi iznosi 1.450 evra, tako da mogu da platim smeštaj i da još pomognem svojima koliko mogu - istakao je Franjo, korisnik doma Kantrida u Rijeci.

Neki smatraju da nije u redu smestiti roditelje u dom za stare Foto: Shutterstock

Veliki problem predstavljaju i liste čekanja.

- Na smeštaj u stacionaru, uglavnom u dvokrevetnim sobama, čeka se nešto kraće, tri do četiri godine. Međutim, ako neko insistira na jednokrevetnoj sobi sa tušem i toaletom, čekanje može da traje i do sedam godina - rekla je Melita Raukar, direktorka doma Kantrida.

Dobra vest je da bi se situacija uskoro mogla donekle popraviti. U toku je završetak izgradnje domova u Delnicama i Kostreni, dok bi izgradnja još nekoliko objekata trebalo da počne uskoro.

Reč je o pet novih domova, koji bi trebalo da obezbede dodatnih 500 do 550 mesta, a moguće i više. Među njima je i novi dom u Voloskom, koji će imati gotovo 200 mesta, izjavila je Mirela Smovjer, pročelnica upravnog odeljenja za socijalnu politiku Primorsko-goranske županije.