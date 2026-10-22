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Smeštaj u staračkom domu može da predstavlja veliki izdatak za penzionere i njihove porodice. Cena zavisi od toga da li je reč o državnoj ili privatnoj ustanovi, kakva je soba i koliko je pomoći korisniku potrebno. Osim mesečne naknade, važno je proveriti da li se posebno plaćaju lekovi, pelene, dodatna nega i druge usluge.

Kada porodica počne da razmatra smeštaj starijeg člana u dom, jedno od prvih pitanja jeste koliko će to mesečno koštati. Međutim, iznos naveden u cenovniku nije uvek jedina stavka koju treba uzeti u obzir.

Na konačan trošak utiču vrsta ustanove, lokacija, tip sobe, zdravstveno stanje korisnika i nivo podrške koji mu je potreban. Razlike mogu biti velike, zbog čega je važno uporediti ne samo cenu već i ono što je njome obuhvaćeno.

Prema izveštajima iz septembra 2026. godine, mesečni smeštaj u državnim domovima u Srbiji kreće se okvirno od 35.000 do 80.000 dinara, dok se u privatnim ustanovama navodi raspon od oko 70.000 do 250.000 dinara. To nisu jedinstvene cene za sve domove, već okvirni rasponi koji zavise od konkretne ustanove i potreba korisnika.

Koliko košta državni, a koliko privatni dom za stare?

Državni i privatni domovi razlikuju se po načinu određivanja cena, uslovima prijema, raspoloživim kapacitetima i ponuđenim uslugama.

U državnim ustanovama cene se određuju prema propisanim pravilima, a iznos zavisi, između ostalog, od vrste smeštaja i stepena podrške koji je korisniku potreban. Skuplji mogu biti jednokrevetni smeštaj i apartmani u odnosu na standardne sobe.

Neki smatraju da nije u redu smestiti roditelje u dom za stare Foto: Shutterstock

Kod privatnih domova cene određuju same ustanove. Na njih utiču lokacija, kvalitet i opremljenost objekta, broj osoba u sobi, struktura zaposlenih i obim nege.

Zbog toga dve ustanove u istom gradu mogu imati veoma različite cenovnike. Ni najniža cena ne znači automatski da je dom najpovoljniji izbor, posebno ako određene usluge nisu uključene u osnovni iznos.

Porodice bi pre odluke trebalo da zatraže aktuelni cenovnik i pisanu informaciju o svim uslugama koje su obuhvaćene mesečnom naknadom.

Šta se dobija za mesečnu cenu doma?

U osnovnu cenu smeštaja obično su uključeni boravak u sobi, ishrana i usluge podrške koje ustanova pruža u skladu sa ugovorom i potrebama korisnika.

U zavisnosti od doma i ugovorenog paketa, u cenu mogu biti uključeni i:

svakodnevna pomoć pri oblačenju, održavanju lične higijene i drugim aktivnostima;

nadzor i podrška osoblja;

organizovane aktivnosti i korišćenje zajedničkih prostorija;

osnovna zdravstvena nega u okviru usluga koje dom pruža;

pranje i održavanje posteljine i druge usluge navedene u ugovoru.

Ipak, ne treba pretpostaviti da svaki dom nudi isti obim usluga. Negde je određena pomoć uključena u cenu, dok se u drugim ustanovama pojedine usluge dodatno naplaćuju.

Foto: sasirin pamai / Panthermedia / Profimedia

Posebno je važno razlikovati osnovnu zdravstvenu negu koju ustanova pruža od pregleda specijalista, prevoza do zdravstvenih ustanova i drugih usluga koje mogu stvarati dodatne troškove.

Dodatni troškovi smeštaja penzionera

To mogu biti lekovi i medicinska sredstva, pelene za odrasle, sredstva za ličnu higijenu, posebna ishrana i dodatne usluge koje nisu obuhvaćene ugovorom.

Važno je i pitanje da li se cena menja ako se zdravstveno stanje korisnika pogorša i bude mu potreban viši nivo podrške. Osoba koja je prilikom prijema bila samostalna kasnije može zahtevati više pomoći u svakodnevnim aktivnostima.

Zato pre potpisivanja ugovora treba pitati da li se dodatna nega posebno plaća, kako se utvrđuje njena cena i da li se promena zdravstvenog stanja automatski odražava na mesečnu naknadu.

Najsigurnije je da sve stavke budu jasno navedene u ugovoru ili cenovniku, umesto da se porodica oslanja samo na usmeno objašnjenje.

Može li penzija da pokrije boravak u domu?

Za mnoge porodice upravo je ovo najteži deo odluke.

Ako mesečni smeštaj košta 90.000 dinara, a penzija korisnika iznosi 55.000 dinara, razlika je 35.000 dinara mesečno. Za godinu dana, bez uračunatih eventualnih dodatnih troškova i promena cena, to je 420.000 dinara.

Foto: Shutterstock

Ovakav primer pokazuje zašto je važno unapred napraviti realan obračun, umesto da se gleda samo osnovna cena doma.

Kada primanja korisnika nisu dovoljna, mogućnosti zavise od vrste ustanove, materijalnog stanja korisnika i porodice, kao i od važećih pravila socijalne zaštite. U određenim slučajevima može se utvrditi učešće korisnika, srodnika i budžeta u plaćanju usluge.

Porodice koje ne mogu da pokriju celokupan iznos treba da se obrate nadležnom centru za socijalni rad i zatraže informacije o uslovima i postupku. Ne treba unapred pretpostaviti da svi korisnici imaju pravo na istu vrstu pomoći.

Državni dom nije uvek najlakše dostupna opcija

Niža cena državnog doma može biti važna prednost, ali treba uzeti u obzir i uslove prijema i raspoloživost mesta.

U pojedinim ustanovama postoji lista čekanja, a prijem zavisi od kapaciteta i procene potreba korisnika. Zbog toga porodice ponekad razmatraju privatni smeštaj ili organizovanje pomoći u kući dok čekaju mesto.

Pri poređenju ove dve mogućnosti važno je uzeti u obzir ukupne troškove, a ne samo mesečnu naknadu. Ako starijoj osobi kod kuće treba svakodnevna pomoć, troškovi negovatelja, hrane, prevoza i drugih usluga takođe mogu biti značajni.

Najbolje rešenje zavisi od zdravstvenog stanja osobe, mogućnosti porodice, dostupnosti pomoći i finansijskog budžeta.

Kako proveriti da li je dom za stare licenciran?

Cena nije jedini kriterijum pri izboru ustanove. Pre odluke treba proveriti da li dom ima važeću licencu, kakva je struktura zaposlenih, koliko osoblja brine o korisnicima i kako se postupa u hitnim situacijama.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavljuje spiskove licenciranih domova za stare, kao i informacije o zabranama rada. Porodice mogu da ih provere na zvaničnoj stranici Ministarstva.

Pre potpisivanja ugovora preporučljivo je da obiđu dom, pogledaju sobu u kojoj bi osoba boravila, raspitaju se o ishrani i dnevnim aktivnostima i zatraže detaljan pregled svih troškova.

Posebno treba proveriti šta se dešava ako korisniku bude potrebna intenzivnija nega, da li postoji mogućnost promene sobe i pod kojim uslovima ustanova može da promeni cenu.

Sedam pitanja koja treba postaviti pre prijema

Pre nego što porodica donese konačnu odluku, korisno je da od ustanove zatraži jasne odgovore na sledeća pitanja:

Kolika je ukupna mesečna cena za konkretan tip sobe i nivo nege?

Da li su hrana, pranje veša i pomoć pri ličnoj higijeni uključeni u cenu?

Ko plaća lekove, pelene i druga medicinska sredstva?

Da li se dodatno naplaćuju pregledi, prevoz ili posebne usluge?

Da li se cena menja ako korisniku zatreba intenzivnija nega?

Pod kojim uslovima ustanova može da poveća cenu?

Da li dom ima važeću licencu i šta tačno piše u ugovoru o smeštaju?

Odgovori na ova pitanja omogućavaju da se napravi realna računica i smanjuju mogućnost neprijatnih iznenađenja nakon prijema.

Najvažnije je izračunati ukupan trošak, a ne samo cenu sobe

Boravak u staračkom domu predstavlja dugoročnu finansijsku obavezu. Zato odluku ne treba donositi samo na osnovu najniže oglašene cene, već na osnovu ukupnog troška, kvaliteta usluge i potreba starije osobe.

Pre nego što izaberu ustanovu, porodice bi trebalo da uporede nekoliko cenovnika, provere šta je uključeno u mesečnu naknadu i zatraže objašnjenje svih mogućih doplata.

Pravo pitanje nije samo koliko košta starački dom, već koliko će porodica zaista morati da izdvoji svakog meseca i kakvu negu dobija za taj novac.