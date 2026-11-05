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Građani Srbije mogu istovremeno da otplaćuju dva stambena kredita i keš kredit, ali odobravanje svakog novog zaduženja zavisi od njihove kreditne sposobnosti.

Drugim rečima, nije presudno koliko kredita osoba već ima, već da li njena primanja omogućavaju redovnu otplatu svih mesečnih obaveza. Kako istražuje Kamatica, ne postoji zakonom propisan maksimalan broj kredita koje jedan građanin može istovremeno da otplaćuje. Zbog toga ni postojeći stambeni kredit nije automatska prepreka za dobijanje drugog stambenog ili gotovinskog kredita.

Ipak, svaka banka ima sopstvene kriterijume i samostalno procenjuje rizik prilikom odobravanja novog zaduženja.

Koliko plate može da odlazi na otplatu kredita?

Jedan od najvažnijih pokazatelja koji banke posmatraju jeste stepen kreditne zaduženosti, odnosno odnos ukupnih mesečnih kreditnih obaveza i redovnih neto prihoda građanina. Često se pominje granica od 60 odsto, ali ona ne predstavlja univerzalni limit koji svaka banka mora da primeni. Banke imaju sopstvene kriterijume, pa u praksi mogu odobravati zaduženja i uz niži procenat opterećenja zarade, u zavisnosti od prihoda, vrste kredita i procene rizika.

Na primer, ukoliko banka primenjuje limit od 50 odsto, građanin sa platom od 100.000 dinara mogao bi da ima ukupne mesečne kreditne obaveze do 50.000 dinara. To znači da bi mu, nakon otplate svih rata, ostajalo najmanje 50.000 dinara za ostale troškove.

Kako banke procenjuju kreditnu sposobnost?

Prilikom odlučivanja o novom kreditu, banka ne posmatra samo visinu plate već i postojeća zaduženja. Proverava se Kreditni biro, odnosno da li klijent već otplaćuje stambeni ili gotovinski kredit, ima li obaveze po kreditnim karticama, dozvoljenom minusu ili lizingu.

Važno je i da li je građanin do sada redovno izmirivao svoje obaveze, koliko dugo je zaposlen, da li ima stabilna primanja i kakva je njegova ukupna finansijska situacija.

Zbog toga dve osobe sa istom platom ne moraju imati jednaku kreditnu sposobnost. Građanin bez drugih zaduženja može dobiti veći kredit od osobe koja već otplaćuje nekoliko rata.

Koliki dodatni keš kredit može da dobije osoba koja već otplaćuje stambeni?

Iznos dodatnog kredita zavisi od toga koliko prostora građaninu ostaje do maksimalnog opterećenja koje banka prihvata. Na primer, ako osoba ima platu od 80.000 dinara i već plaća ratu stambenog kredita od 25.000 dinara, a banka primenjuje limit od 50 odsto, za novu mesečnu ratu ostaje joj 15.000 dinara.

Kod plate od 100.000 dinara i postojeće rate stambenog kredita od 30.000 dinara, prostor za dodatno mesečno zaduženje iznosio bi 20.000 dinara. Građanin sa platom od 120.000 dinara i ratom stambenog kredita od 35.000 dinara mogao bi, pod istim pretpostavljenim uslovima, da izdvoji još 25.000 dinara za novu ratu.

Kod plate od 150.000 dinara i postojeće rate od 40.000 dinara, taj prostor iznosio bi 35.000 dinara. Važno je razlikovati visinu mesečne rate od ukupnog iznosa keš kredita. Koliko novca građanin zaista može da pozajmi zavisi od kamatne stope, roka otplate i uslova banke.

Da li je moguće imati dva stambena i jedan keš kredit?

Moguće je, ukoliko građanin ispunjava uslove banke. Prilikom odobravanja drugog stambenog kredita, prema istraživanju Kamatice, banka će u obračun uključiti i ratu prvog kredita, kao i sve druge postojeće finansijske obaveze.

Pored kreditne sposobnosti, kod stambenih kredita proveravaju se i vrednost nekretnine, učešće i sredstva obezbeđenja. To znači da građanin sa visokim i redovnim primanjima može istovremeno otplaćivati više kredita, dok neko sa nižom zaradom i već postojećim obavezama može biti odbijen čak i za manji gotovinski kredit.

Na kraju, presudno nije koliko kredita građanin već ima, već koliki deo njegovih mesečnih prihoda odlazi na otplatu i da li banka procenjuje da može da podnese dodatno finansijsko opterećenje.