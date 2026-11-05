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Prema saznanjima tog poratala Javno tužilaštvo za organizovani kriminal je tražilo da se Macuri odredi pritvor i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao da utiče na svedoke, među kojima je i Tabaković.

Vlasnik Alta banke Davor Macura je saslušan u utorak uveče u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal. On je tom prilikom negirao krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica u Alta banci i izneo odbranu, navodi Nova.

Sem Macure, istragom su obukvaćene još dve osobe zaposlene u Alta banci, a sumnjiče se da su neovlašćeno iznosile novac i tako pribavile protivpravnu imovinsku korist od oko 45 milijardi dinara.

Nakon saslušanja, JTOK je predložio određivanje pritvora po više zakonskih osnova, tačnije po tri tačke, a između ostalog i zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli da utiču na svedoke koji bi trebalo da budu saslušani tokom istrage.