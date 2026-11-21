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Smajo Davran iz Čukala kod Travnika već 25 godina radi u rudniku Han Bila, ali plata koju tamo zarađuje nije dovoljna za sve potrebe njegove velike porodice.

Sa suprugom ima sedmoro dece, pa nakon rudarske smene često odlazi na gradilište i prihvata dodatne poslove. Ponekad radi i tri posla istovremeno, a kaže da mu je najvažnije da njegovoj deci ništa ne nedostaje.

Ekipa Jutjub kanala Srećka Stipovića zatekla ga je kod komšije, gde je radio na unutrašnjem uređenju kuće. Smajo se razume u gotovo sve građevinske poslove, a njegov radni dan često se nastavlja i nakon treće smene u rudniku. Iza tolikog truda stoje konkretni rezultati: porodica ima dve kuće, od kojih je jednu kupio na kredit, dve štale, dva automobila, a uzgajaju i krave i ovce.

"Ponekad posle treće smene odlazi na novo gradilište i prihvata novi posao jer zna da radi gotovo sve građevinske poslove. Upravo smo ga zatekli kod komšije kako uređuje unutrašnjost kuće. Ponekad radi i tri posla, ali zato, kako kaže Smajo, njegovoj deci ništa ne nedostaje. Pored dve kuće, od kojih je jednu kupio na kredit, izgradio je dve štale, kupio dva automobila, za sebe i suprugu, i uzgaja krave i ovce. Jednom rečju – junak rada. Kada mu sin ne ide u školu, vodi ga sa sobom da mu pomaže. Neverovatno je koliko je mladić sposoban i odgovoran. Snimali smo ga dok upravlja malim bagerom, seče motornom testerom i nanosi malter na zidove. Neobična priča koja pokazuje da se od poštenog rada ipak može dobro živeti u BiH“, navodi se u opisu videa.

Smajina priča izazvala je brojne pozitivne reakcije gledalaca. U komentarima mu čestitaju na marljivosti i upornosti, a pohvale upućuju i celoj porodici.

"Ovakve ljude treba maksimalno promovisati, primer su za ceo svet", napisao je jedan gledalac.

Drugi je poručio: "Svaka čast, vredna porodica, tako je - nema kukanja, samo rad!“

Mnogi su posebno istakli vaspitanje dece i činjenicu da sin već sada uči da radi uz oca.

Neki su se našalili da bi Smaji trebalo pronaći i četvrti posao, dok su drugi izrazili zabrinutost zbog činjenice da čovek mora toliko da radi kako bi svojoj porodici obezbedio pristojan život.

"Sa jednom platom ne može kuja zeca stići“, napisao je jedan od komentatora.