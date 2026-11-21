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Sezona slava je uveliko u jeku, a kako se približavaju Sveti Nikola, Nova godina i Božić, potražnja za sitnim kolačima raste, pa se oni koji nemaju vremena, nisu vešti u kuhinji ili samo nemaju strpljenja da ih sami pripremaju, sve češće odlučuju da za slave i praznike naruče gotove sitne kolače i poštede sebe muke i truda.

Ovaj posao na prvi pogled deluje jednostavno: nabave se orasi, čokolada, keks, puter i drugi sastojci, provede nekoliko sati u kuhinji i kolači se prodaju. Međutim, iza svakog kilograma kriju se troškovi namirnica, struje, ambalaže, rada i vremena, pa zarada nije isto što i novac koji kupac plati.

Kilogram kolača ide i do 2.800 dinara

Sudeći prema cenama koje su zabeležene u novembru, kilogram sitnih kolača na jugu Srbije, npr. u Leskovcu, može da se pronađe za oko 1.300 dinara, dok pojedine ponude u Beogradu dostižu čak 2.800 dinara. Razlika zavisi od vrste kolača, sastava, kvaliteta sastojaka i toga da li se kupuju klasični ili luksuzniji miksevi.

Prema drugom pregledu tržišta, cene se kreću od oko 1.200 dinara za jednostavnije vrste, preko 1.500 dinara za klasične mešavine, pa sve do 3.000 dinara za zahtevnije i skuplje poslastice, što pokazuje da postoji prostor za različite cenovne kategorije, od pristupačnih kolača za svakodnevne proslave do bogatijih slavskih paketa.

Sve u svemu, najpovoljniji su uglavnom sitni kolači koji se prodaju u marketima, dok su domaći, ručno pravljeni kolači i bogatije mešavine znatno skuplji.

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Koliko košta priprema jednog kilograma?

Ako se odlučite da uđete u ovaj mali praznični biznis, prvi korak je da dobro izračunate koliko vas košta priprema svakog kolača. Za kilogram sitnih kolača potrebno je kombinovati različite sastojke, od keksa, oraha i čokolade do margarina, maslaca, šećera i jaja.

Njihova cena zavisi od recepta, kvaliteta i mesta kupovine, pa je važno uporediti ponude u marketima i nabaviti namirnice na akcijama.Posebno treba voditi računa o skupljim sastojcima poput oraha, lešnika i čokolade, jer oni najviše mogu da utiču na konačnu cenu.

Koliko novca ostaje od prodaje?

Ako se kilogram sitnih kolača prodaje za oko 2.200 dinara, a za sastojke, ambalažu i struju ode između 1.000 i 1.600 dinara, prodavcu ostaje od 600 do 1.200 dinara. Naravno, sve zavisi od toga koje kolače pravi, koliko su skupi sastojci i po kojoj ceni uspeva da ih nabavi.

Što je više porudžbina, veća je i mogućnost zarade, posebno u danima pred Svetog Nikolu i Novu godinu. Ipak, ne treba zaboraviti da priprema oduzima dosta vremena, a tu su i pakovanje, dostava i drugi troškovi. Zato je važno da se cena odredi tako da pokrije sve izdatke, ali i da nešto novca zaista ostane u džepu.

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Sveti Nikola donosi priliku za dodatnu zaradu

Posebno zanimljiv period za ovaj posao je druga polovina novembra i decembar. Posle novembarskih slava dolazi Sveti Nikola, 19. decembra, a zatim Nova godina i Božić. U kratkom vremenskom periodu mnoge porodice organizuju proslave i okupljanja, pa se povećava interesovanje za različite vrste kolača.

Veliku prednost mogu da imaju oni koji ponude više vrsta u jednom pakovanju. Umesto da kupac naručuje po kilogram svake vrste, može da dobije mešavinu vanilica, oblandi, bajadera, kuglica i drugih sitnih kolača. Takva ponuda olakšava kupovinu, a proizvođaču omogućava da planira količine i nabavku sastojaka.

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Prodaja iz kućne kuhinje nije bez pravila

Važno je da znate i da pripremanje kolača za sopstvene potrebe i proizvodnja hrane namenjene prodaji nisu isto. Zakon o bezbednosti hrane propisuje da proizvodnjom i prometom hrane mogu da se bave registrovani subjekti koji ispunjavaju propisane uslove i čiji su objekti upisani u Centralni registar objekata, uz odgovarajuće izuzetke predviđene propisima.

Zato oni koji planiraju da redovno prodaju kolače treba prvo da provere uslove registracije delatnosti, objekta, higijene i bezbednosti hrane jer nije dovoljno samo da objavite fotografiju na društvenim mrežama i počnete sa primanjem narudžbina.

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S druge strane, ako kolače pravite povremeno i prodajete ih komšinicama, prijateljima i poznanicima, po njihovoj preporuci, to može da bude način da ostvarite dodatni prihod bez velikih početnih ulaganja. U takvom slučaju kupci se najčešće pronalaze preko ličnih kontakata, a do novih porudžbina dolazi zahvaljujući zadovoljstvu onih koji su već probali vaše kolače.

Za mnoge koji vole da prave kolače, novembar i decembar zato mogu da budu prilika da od hobija ostvare i dodatnu zaradu. Upravo tokom ova dva meseca, zbog slava, Nove godine i Božića, potražnja za sitnim kolačima je veća, pa oni koji imaju stalne mušterije i dobru preporuku mogu da zarade lep dodatni novac. Nekima je to samo dopuna kućnog budžeta, dok drugi u ovom sezonskom poslu prepoznaju priliku da vremenom razviju ozbiljniji mali biznis.