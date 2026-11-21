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Šef poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić izjavio je danas da je neformalnim kanalima dobio informaciju da će kompanija Stelantis do kraja sledeće godine prebaciti proizvodnju fiat pande iz Kragujevca u Tursku.

"Plašim se da će do kraja sledeće godine Stelantis preneti proizvodnju pande u Tursku. Voleo bih da to nije tačno, i voleo bih da vlada krene da razgovara sa njima o tome, ali znajući ih, jer, naravno, Stelantis će tražiti velike subvencije, oni neće dati", rekao je Vučić tokom intervjua za Informer.

Naglasio je da to znači da bi BDP, kako je rekao, otišao u propast, kao i da bi ukupno 5.000 ljudi ostalo bez posla.

"To vam je najmanje 3.000 - 3.500 Kragujevčana, 5.000 ukupno ljudi, i naš BDP mast u propast. Sad je pitanje koliko će ljudi u Janfengu da ostane i Kragujevac će nam ponovo od jednog uspešnog grada i od svega postati dolina gladi, baš kao što je bio u trenutku kada smo mi preuzeli vlast", rekao je Vučić.