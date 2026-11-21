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Banka Poštanska štedionica isplatila je do 20. novembra 42,71 odsto osiguranih depozita Alta banke u dinarima, u ukupnom iznosu od 5,87 milijardi dinara, kao i 40,86 odsto depozita u evrima odnosno 91,23 miliona evra.

Kako je objavila Banka Poštanska štedionica na svom Instagram nalogu, sredstva za isplatu osiguranih depozita obezbedila je Agencija za osiguranje depozita (AOD).

Isplata osiguranih iznosa depozita deponenata Alta banke u stečaju počela je 13. novembra preko Banke Poštanska štedionica (BPŠ).

Klijentima je, kako je najavila Banka Poštanska štedionica, na raspolaganju 57 isplatnih mesta širom Srbije, uključujući specijalizovanu ekspozituru u centrali banke u Beogradu, u Ulici kraljice Marije 3, sa 28 isplatnih šaltera, namenjenu isključivo ovom poslu.

U Beogradu je za isplatu opredeljena 31 ekspozitura. Osigurani depozit iznosi do 50.000 evra po deponentu.

Banka Poštanska štedionica otvorila je namenski onlajn portal na kojem se može unapred da zakaže tačan termin za isplatu osiguranih iznosa u odabranoj ekspozituri banke.

Dovoljno gotovine za isplatu depozita

Portal je dostupan na veb sajtu BPŠ a ekspoziture ove banke blagovremeno su snabdevene potrebnom količinom gotovine, koju je Agencija za osiguranje depozita obezbedila iz namenskog Fonda za osiguranje depozita, naveli su iz Agencije za osiguranje depozita.

Kada je reč o fizičkim licima, prilikom podnošenja zahteva za isplatu, potrebno je dostaviti na uvid važeću identifikacionu ispravu, odnosno ličnu kartu ili pasoš, i originalnu dokumentaciju kojom se dokazuje osnovanost potraživanja a to je ugovor o novčanom depozitu, ugovor o štednom ulogu, ugovor o bankarskom tekućem računu, štedna knjižica, kartica tekućeg dinarskog ili deviznog računa, ili drugi overen dokument izdat od strane banke kojim se nedvosmisleno potvrđuje pravo raspolaganja sredstvima na dan 30. oktobar 2026. godine, odnosno potvrda Alta banke a.d. Beograd u stečaju.

Oduzeta dozvola, pa proglašen stečaj

Izvršni odbor Narodne banke Srbije doneo je 31. oktobra odluku o oduzimanju dozvole za rad Alta banci a.d. Beograd.

Privredni sud u Beogradu objavio je 3. novembra da je pokrenut stečajni postupak nad Alta bankom i pozvao poverioce da svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prijave Privrednom sudu u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka u Službenom glasniku.

Agencija za osiguranje depozita, koja je imenovana za stečajnog upravnika, dužna je da u roku od 60 dana izvrši popis imovine i sačini početni stečajni bilans sa hronološkim pregledom značajnih transakcija u prethodnih šest meseci, navedeno je u rešenju Privrednog suda u Beogradu o pokretanju stečajnog postupka.