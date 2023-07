"POLA NACIJE ŽIVI NA LEKOVIMA, A NJIH NEMA U POTROŠAČKOJ KORPI!" Ekonomista: Za mlade nema pristojnog života bez OVOLIKE plate

Koliko para je potrebno za pristojan život u Srbiji? Kada se ovo pitanje postavi na društvenim mrežama, svaka takva objava vrlo brzo dobije hiljade komentara. Minimalna zarada, koja u Srbiji jedva prelazi 40 000 dinara, teško da može da priušti bilo šta više od pukog preživljavanja. Ako se ovome doda i dvocifrena inflacija koja ne jenjava, postavlja se pitanje koliko minimalaca treba neko da zaradi mesečno da bi pristojno živeo?

Zato se sve više govori o konceptu plate za život, a to je iznos koji bi pokrio uobičajene troškove ishrane, stanovanja, zdravstvene zaštite, odeće i obuće, prevoza i obrazovanja, kao i da uključuje oko 10 odsto dodatnog novca za nepredviđene troškove. Za sve to potrebno nam je minimum 114. 000 dinara.

Za mnoge ovo deluje kao cifra koju nikada neće dostići. O plati za život u emisiji Puls Srbije govorila je ekonomista Snežanom Šantić.

foto: Shutterstock

- Za 10 do 12 fodina ništa se mnogo nije promenilo. Isto ono što ste mogli da kupit u to vreme za određen iznos to možete i sada. Neću da govorim o svetskoj slici. Ovde u Srbiji nije jednostavo. Ta čuvena potrošačka korpa o kojoj stalno govorimo ne obuhvata ni jedan jedni dinar za režije i komunialije i ne obuhvata ni dinar za lekove! A pola nacije živi na lekovima - rekla je Šantić i dodala:

- Mladi ljudi koji stvaraju porodice, ako hoće da imaju jedan opušteniji život, ne kažem raskošan, da mogu sebi i deci nešto da priuštite to ne može sa minimalcem već sa nekom cifrom od 2 do 3000 evra. Penzionerima kad kažete prosečna plata od 117.000 dinara svi se uhvata za glavu jer to je bogatstvo, zato što je minimalna penzija oko 20.000 dinara.

foto: Kurir televizija

- Penzionerima nije mnogo potrebno za hranu jer se tada jede manje, ali i nezdravo, ali to je onda začarani krug jer to utiče na zdravlje. 20.000 dinara kad date za jednu kutiju lekova mesečno pet hiljada, plus obavezno platite struju i komunialije, to nije nimalo lako. Ali mladima koji formiraju porodice je još teže.

