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Međunarodni biro za izložbe (BIE) nastavlja razgovore sa Vladom Srbije u tehničkom mandatu o primopredaji paviljona učesnicima specijalizovane izložbu Ekspo 2027 i u redovnom je kontaktu sa organizatorom u vezi sa rasporedom, rečeno je danas Tanjugu u BIE.

Iz te organizacije poručuju da je do izložbe ostalo manje od pola godine i da nema prostora za pauzu, kao i da bi kašnjenja povećala troškove i učesnicima i organizatoru.

U slučaju eventualnog otkazivanja izložbe, kako navode, organizator je dužan da zemljama učesnicama nadoknadi opravdane troškove koji su neposredno proistekli iz njihovog učešća, a za ispunjenje tih obaveza garantuje država.

- U organizaciju izložbe uključeni su brojni državni organi i institucije Srbije, a učesnici su svoje aktivnosti planirali prema datumu otvaranja - 15. maju 2027. godine. Do otvaranja je ostalo manje od šest meseci i nema prostora za pauzu - naveli su iz BIE.

Na pitanje koliko je učesnika spremno da u decembru preuzme svoje paviljone, odgovorili su da je 1. decembar od početka bio predviđen za početak postepene primopredaje izložbenih prostora za Ekspo 2027 u Beogradu i da svaki učesnik preuzima svoj prostor u skladu sa sopstvenom spremnošću, u dogovoru sa organizatorom.

Na pitanje kakve bi bile posledice eventualnog kašnjenja, odlaganja ili otkazivanja izložbe, iz BIE su naveli da su države članice, prilikom zvaničnog priznavanja izložbe, utvrdile da će ona biti održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine i da se sve pripreme odvijaju u skladu sa tim datumima.

Kako su istakli, kašnjenja bi povećala troškove i učesnicima i organizatoru.

- Svako vreme koje se sada izgubi skraćuje vreme koje učesnici imaju za izgradnju i opremanje paviljona i kasnije se ne može nadoknaditi. Obaveze organizatora prema svakom učesniku, uključujući predaju izložbenog prostora, utvrđene su ugovorom o učešću koji je organizator potpisao sa tim učesnikom, a za ispunjenje tih obaveza garantuje država - naveli su iz BIE.

1/6 Vidi galeriju EXPO gradilište u Surčinu Foto: Aleksandar Mitrović/Kurir, Marko Karović

Dodali su da bi odlaganje izložbe morala da odobri Generalna skupština BIE dvotrećinskom većinom glasova.

Budući da je do otvaranja ostalo manje od šest meseci, rokovi predviđeni pravilima BIE u praksi više ne ostavljaju mogućnost za takvu promenu, naveli su.

Kako kažu, u tom slučaju organizator bi bio dužan da zemljama učesnicama nadoknadi opravdane troškove koji su neposredno proistekli iz njihovog učešća, a za ispunjenje tih obaveza garantuje država.

Iz BIE su istakli da je otkazivanje hipotetički scenario i da su usredsređeni na otvaranje izložbe.

Naveli su da će sarađivati sa svima koji učestvuju u narednim fazama priprema kako bi Ekspo 2027 u Beogradu bio otvoren prema planu.