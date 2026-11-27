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Agencija za osiguranje depozita, kao stečajni upravnik Alta banke, uputila je poziv za pružanje usluge nezavisnog stručnog nadzora – provere vanrednog finansijskog izveštaja ove banke, izrade tog izveštaja i nadzora nad izradom početnog stečajnog bilansa, saopšteno je iz AOD-a.

Kako je precizirano, predmet angažovanja je pružanje usluga nezavisnog stručnog nadzora, kontinuirane provere i ocene pouzdanosti vanrednog finansijskog izveštaja banke, ocene pouzdanosti postupka izrade vanrednog finansijskog izveštaja i usluge nadzora nad izradom početnog stečajnog bilansa stečajnog dužnika, sa ciljem obezbeđivanja tačnog, potpunog, objektivnog i dokumentovanog prikazivanja imovine, obaveza i finansijskog položaja stečajnog dužnika.

Kako se dodaje, angažovanje podrazumeva kontinuirano praćenje procesa izrade navedenih izveštaja, neposrednu saradnju sa poverenikom stečajnog upravnika i licima zaduženim za njihovu izradu, kao i redovno i neposredno izveštavanje stečajnog upravnika, piše eKapija.

"Angažovano društvo za reviziju dužno je da bez odlaganja obavesti stečajnog upravnika o svim uočenim materijalno značajnim nepravilnostima, nedostacima i okolnostima koje mogu uticati na pouzdanost izveštaja ili njihovu izradu u zakonom propisanim rokovima. Po okončanju angažovanja, društvo za reviziju dužno je da stečajnom upravniku dostavi zasebne pisane izveštaje o izvršenim proverama vanrednog finansijskog izveštaja i početnog stečajnog bilansa“, ukazano je u pozivu AOD-a.

Kako je napomenuto, imajući u vidu zakonom propisane rokove za izradu i dostavljanje predmetnih izveštaja, neophodno je da odabrano društvo za reviziju bude u mogućnosti da pristupi izvršenju usluga neposredno po zaključenju ugovora.

Ponude se mogu dostaviti najkasnije do 4. decembra 2026. godine, do 16 časova, na adresu pravni.poslovi@aod.rs. a više detalja može se naći na sajtu AOD-a.