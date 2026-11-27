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Crni petak je prilika za uštedu, ali i za internet prevare. Pre nego što platite, proverite kome plaćate i šta odobravate, upozorila je Sajber straža, nacionalna digitalna platforma Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

Povodom Crnog petka, dana sniženja u celom svetu, Sajber straža je izdala instrukcije kako da ne nasednete na prevare koje vrebaju. Ovo su detalje instrukcije pre nego nešto kupite preko interneta

Proverite veb-adresu prodavnice. Ako ponudu vidite u oglasu na društvenim mrežama ili je dobijete imejlom ili SMS-om, otvorite zvanični sajt ili aplikaciju prodavca i tamo potražite ponudu. Obratite pažnju na sitne razlike u veb-adresi.

Proverite stranicu za plaćanje i prodavca . Ako adresa stranice za plaćanje ne počinje sa "https://" ili vas pregledač upozori da veza nije bezbedna, prekinite kupovinu. HTTPS štiti vezu sa sajtom, a i lažne prodavnice mogu da ga koriste i kopiraju oznake Visa i Mastercard. Ako vam je prodavnica nepoznata, pre kupovine proverite naziv, adresu i kontakt podatke prodavca.

. Ako adresa stranice za plaćanje ne počinje sa "https://" ili vas pregledač upozori da veza nije bezbedna, prekinite kupovinu. HTTPS štiti vezu sa sajtom, a i lažne prodavnice mogu da ga koriste i kopiraju oznake Visa i Mastercard. Ako vam je prodavnica nepoznata, pre kupovine proverite naziv, adresu i kontakt podatke prodavca. Ne šaljite podatke ni fotografije platne kartice imejlom, SMS-om ili preko aplikacija za dopisivanje. Podatke unosite samo na proverenoj stranici za plaćanje, kada ste sami započeli kupovinu.

SMS-om ili preko aplikacija za dopisivanje. Podatke unosite samo na proverenoj stranici za plaćanje, kada ste sami započeli kupovinu. Nikome ne saopštavajte jednokratne kodove koje vam šalje banka. Pre nego što unesete kod ili potvrdite zahtev u aplikaciji banke, proverite šta tačno odobravate. Potvrdite samo plaćanje koje ste sami započeli i za koje se iznos i naziv trgovca poklapaju s vašom kupovinom.

Pre nego što unesete kod ili potvrdite zahtev u aplikaciji banke, proverite šta tačno odobravate. Potvrdite samo plaćanje koje ste sami započeli i za koje se iznos i naziv trgovca poklapaju s vašom kupovinom. Ne žurite zbog popusta. Ako je cena neobično niska ili vas oglas požuruje da odmah platite, uporedite ponudu sa cenama kod drugih prodavaca pre nego što unesete podatke o kartici.

Ako ste uneli podatke o kartici na sumnjivom sajtu ili primetili plaćanje koje niste odobrili, odmah pozovite banku na zvanični broj i zatražite blokadu kartice. Sačuvajte poruke i adresu sajta, a sumnju na prevaru prijavite MUP-u putem platforme "Sajber straža" (sajberstraza.gov.rs/).