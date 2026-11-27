InfoBiz
Kako da ne nasednete na prevare za Crni petak: MUP izdao hitno uputstvo za onlajn kupovinu – jedno nikako ne smete da unosite!
- Sajber straža MUP-a upozorava da se pred Crni petak prvo proveri veb-adresa prodavnice, kao i da plaćanje ide samo preko bezbedne stranice sa oznakom https://.
- Ne treba slati podatke ni fotografije platne kartice imejlom, SMS-om ili preko aplikacija, niti otkrivati jednokratne kodove koje šalje banka.
- Ako je sajt sumnjiv ili je plaćanje neovlašćeno, odmah treba pozvati banku, blokirati karticu i prijaviti prevaru MUP-u preko platforme Sajber straža.
Slušaj vest
Crni petak je prilika za uštedu, ali i za internet prevare. Pre nego što platite, proverite kome plaćate i šta odobravate, upozorila je Sajber straža, nacionalna digitalna platforma Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.
Povodom Crnog petka, dana sniženja u celom svetu, Sajber straža je izdala instrukcije kako da ne nasednete na prevare koje vrebaju. Ovo su detalje instrukcije pre nego nešto kupite preko interneta
- Proverite veb-adresu prodavnice. Ako ponudu vidite u oglasu na društvenim mrežama ili je dobijete imejlom ili SMS-om, otvorite zvanični sajt ili aplikaciju prodavca i tamo potražite ponudu. Obratite pažnju na sitne razlike u veb-adresi.
- Proverite stranicu za plaćanje i prodavca. Ako adresa stranice za plaćanje ne počinje sa "https://" ili vas pregledač upozori da veza nije bezbedna, prekinite kupovinu. HTTPS štiti vezu sa sajtom, a i lažne prodavnice mogu da ga koriste i kopiraju oznake Visa i Mastercard. Ako vam je prodavnica nepoznata, pre kupovine proverite naziv, adresu i kontakt podatke prodavca.
- Ne šaljite podatke ni fotografije platne kartice imejlom, SMS-om ili preko aplikacija za dopisivanje. Podatke unosite samo na proverenoj stranici za plaćanje, kada ste sami započeli kupovinu.
- Nikome ne saopštavajte jednokratne kodove koje vam šalje banka. Pre nego što unesete kod ili potvrdite zahtev u aplikaciji banke, proverite šta tačno odobravate. Potvrdite samo plaćanje koje ste sami započeli i za koje se iznos i naziv trgovca poklapaju s vašom kupovinom.
- Ne žurite zbog popusta. Ako je cena neobično niska ili vas oglas požuruje da odmah platite, uporedite ponudu sa cenama kod drugih prodavaca pre nego što unesete podatke o kartici.
Ako ste uneli podatke o kartici na sumnjivom sajtu ili primetili plaćanje koje niste odobrili, odmah pozovite banku na zvanični broj i zatražite blokadu kartice. Sačuvajte poruke i adresu sajta, a sumnju na prevaru prijavite MUP-u putem platforme "Sajber straža" (sajberstraza.gov.rs/).
(Kurir.rs)
Reaguj
1