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Životni standard u Srbiji stagnira jer rast cena u velikoj meri poništava povećanje zarada i penzija, ocenila je za RTS urednica "Biznis magazina" i "Ekonometra" Radojka Nikolić. Prema njenim rečima, oko 2,4 miliona ljudi živi sa primanjima koja omogućavaju tek preživljavanje, dok se između 700.000 i 800.000 građana nalazi ispod granice siromaštva.

Nikolić je za RTS navela da su od 2022. do 2026. godine cene hrane porasle oko 50 odsto, komunalni troškovi između 40 i 45 odsto, a struja oko 40 odsto. Istovremeno, prosečne i medijalne zarade povećane su između 50 i 60 odsto.

"Kada dovedete u korelaciju rast cena hrane i svih ovih komunalnih troškova, jer su rasle i cene goriva i svih energenata, vidite da smo mi na istom. Zapravo, rast cena je jurio rast plata ili je rast plata jurio rast cena, i otprilike smo na istom", objasnila je Nikolićeva u Jutarnjem programu RTS-a.

Medijalna zarada pokazuje realniju sliku

Za procenu životnog standarda važnija je medijalna nego prosečna zarada, smatra Nikolićeva. Dok prosečna plata iznosi oko 1.000 evra, medijalna se kreće između 80.000 i 90.000 dinara, odnosno oko 700 do 800 evra.

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Pošto u Srbiji ima oko 2,3 miliona zaposlenih, približno 1,2 miliona ljudi prima medijalnu zaradu ili manje. Uz to, zemlja ima oko 1,6 miliona penzionera, čija je prosečna penzija oko 53.000 dinara. Oko 85 odsto njih prima taj iznos ili manje.

Nikolićeva je za RTS ukazala da se tako dolazi do procene da oko 2,4 miliona građana živi sa primanjima koja pokrivaju tek osnovne potrebe. Ipak, zvanična statistika ne obuhvata u potpunosti dodatne poslove, prihode od izdavanja nekretnina, sopstvenu proizvodnju hrane i novac koji porodicama stiže iz inostranstva.

Doznake iz dijaspore, prema njenim rečima, iznose između četiri i pet milijardi evra godišnje. Građani taj novac koriste za pomoć porodicama, ali i za ulaganje u nekretnine.

Između 700.000 i 800.000 ljudi ispod granice siromaštva

Prema podacima koje je iznela Nikolić, više od 250.000 domaćinstava u Srbiji živi od jedne minimalne zarade mesečno. Između 700.000 i 800.000 ljudi ima prihod manji od 45.000 dinara mesečno po članu jednočlanog domaćinstva, što ih svrstava ispod granice siromaštva.

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U razgovoru za RTS ukazala je i na nedovoljnu usmerenost socijalne pomoći ka najugroženijima. Kao primer navela je jednokratna davanja koja su prethodnih godina dobijali svi građani, umesto da budu prvenstveno namenjena onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Srbija za socijalnu zaštitu izdvaja 18 odsto bruto domaćeg proizvoda, dok je u Evropskoj uniji taj udeo veći od 27,5 odsto. Prema proceni Nikolićeve, 20 odsto najbogatijih građana Srbije ima prihode 5,5 puta veće od 20 odsto najsiromašnijih.

Tranzicija produbila razlike u bogatstvu

Nikolićeva smatra da su velike socijalne razlike delom posledica neravnomerne raspodele bogatstva tokom tranzicije, koja u Srbiji traje od početka dvehiljaditih godina. Privatizacija, prodaja akcija i promena oblika svojine dovele su do stvaranja tranzicionih dobitnika, ali i do gubitka ekonomske sigurnosti kod dela stanovništva.

"Svaka tranzicija ima dobitnike i gubitnike, i toga smo svedoci i sada. Iz jednog sistema koji je koliko-toliko održavao ravnotežu, u kojem je postojala srednja klasa i manji broj bogatih, ušli smo u kapitalizam koji ne podrazumeva zaštitu svih slojeva stanovništva u jednakoj meri", rekla je Nikolićeva za RTS.

Dodala je da je tokom poslednjih pet do šest godina primetan rast prihoda najbogatijih, posebno onih koji mesečno zarađuju više od 3.000 evra. Njihova primanja su se, kako je navela, udvostručila, dok rast zarada građana sa znatno nižim primanjima nije bio ni približno toliki.