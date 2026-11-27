Svi znamo da je Amazon jedna od najvećih američkih multinacionalnih kompanija koja posluje u oblasti elektronske trgovine. Isto tako ona se bavi i cloud uslugama, digitalnim oglašavanjem i veštačkom inteligencijom, a poznata je po istoimenoj globalnoj platformi za onlajn kupovinu. Upravo zbog ovih delatnosti, kompanija će biti pod budnim okom investitora baš za vreme “Black Friday-a”, jer se očekuje veliko uvećanje korišćenja njenih usluga a time i profita. S druge strane, mnogi postavljaju pitanje da li će to imati direktan uticaj na veliki skok same cene akcije Amazona i da li je upravo ova kompanija pravi izbor za ulaganje u narednim danima. Ono što je posebno važno za sve investitore je da putem online platformi kao što je KapitalRS sada mogu brzo i jednostavno pratiti kretanja cena akcija najvećih svetskih kompanija.

Black Friday i praznična sezona predstavljaju važan period za Amazon, jer povećana potrošnja kupaca može doprineti rastu prihoda kompanije. Isto tako, za vreme Black Friday-a postoje praznične promocije koje investitorima mogu olakšati ili pojačati ulog u cenu akcije kompanija poput Amazona. KapitalRS online platforma za trgovanje cenama akcija, nudi specijalnu promociju koja Vam donosi 30% balans bonusa i 100% kredit bonus, i ona važi do 30. novembra. Ipak, snažna potražnja za proizvodima tokom praznika ne garantuje automatski i veći profit. Amazon se suočava sa intenzivnom konkurencijom drugih trgovaca, dok troškovi dostave, logistike i ispunjavanja porudžbina mogu značajno uticati na profitne marže. Zbog toga će investitori pažljivo pratiti ne samo rezultate prodaje već i profitabilnost kompanije. Ako pogledamo rezultate prethodnih meseci, nesunjivo je da će Amazon za vreme praznika s punim pravom biti na radaru mnogih investitora. U odnosu na pre šest meseci cena akcije kompanije je u rastu od oko 6%, dok je u odnosu na pre mesec dana taj rast oko 5%. Prethodnih dana kompanija je u padu oko 12%, što je posledica globalnih dešavanja i pada vrednosti tržišta akcija u celosti. Upravo ovaj pad ostavio je prostora investitorima da u narednim danima stave baš Amazon na prvo mesto prioriteta, a Black Friday je dodatno podigao hajp oko ovog giganta pa mnogi s pravom predviđaju veliki rast cene akcije u narednom periodu. Naučite kako da trgujete cenama akcija najvećih svetskih kompanija potpuno besplatno na KapitalRS platformi.

Za srpske investitore, Amazon predstavlja jednu od globalnih kompanija čije poslovanje itekako vredi pratiti, posebno imajući u vidu sve veća upotreba elektronske trgovine i digitalnih usluga kod nas. Prema podacima Narodne banke Srbije, tokom 2024. godine u Srbiji je zabeleženo čak 82,4 miliona internet kupovina, što je rast od 39,2% u odnosu na prethodnu godinu. Ovaj trend nije vezan isključivo za Amazon, ali pokazuje koliko se brzo menjaju potrošačke navike i koliko prostora i dalje postoji za razvoj onlajn trgovine. Većina ovih usluga povezana je upravo sa američkim gigantom koji prednjači u ovoj oblast. Upravo zato, kretanje cene akcije Amazona može biti zanimljivo i domaćim investitorima koji žele da prate poslovanje najvećih svetskih tehnoloških kompanija. Black Friday je dobra prilika da obrate pažnju na rezultate kompanije, njenu profitabilnost i reakciju tržišta, ali i da istraže mogućnosti trgovanja cenama njenih akcija putem KapitalRS platforme uz specijalnu promociju za vreme praznika. S drudge strane, online platforma nudi mogućnost trgovanja putem demo naloga bez ikakavog rizika od gubitka novca. Otvorite besplatan demo nalog i započnite trgovanje bez rizika od gubitka realnog novca.

Zaključno, Black Friday i predstojeća praznična sezona mogli bi da budu važan test za Amazon, ali i zanimljiv period za sve koji prate kretanje njegovih akcija. Velika potražnja za onlajn kupovinom svakako ide u prilog kompaniji, ali investitori će želeti da vide da li će se dobri prodajni rezultati zaista odraziti na veću zaradu i profitabilnost. Za srpske investitore ovo može biti dobra prilika da se bolje upoznaju sa poslovanjem jednog od najvećih svetskih tehnoloških giganata i mogućnostima koje nudi međunarodno tržište kapitala. Ne morate odmah da rizikujete sopstveni novac da biste napravili prve korake. Putem KapitalRS demo naloga možete da upoznate platformu, pratite kretanje cena akcija Amazona i drugih poznatih kompanija i isprobate trgovanje u virtuelnom okruženju. Registrujte se potpuno besplatno na KapitalRS platformi i istražite sve mogućnosti trgovanja cenama akcija poznatih svetskih brendova.

Ovaj tekst je pripremljen i odobren od strane investicionog savetnika, Svetislava Milutinovića, zaposlenog u Kapital RS Inc. a.d. Beograd, Severni bulevar 6, investicionog društva pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije,broj dozvole: 5/0-02-672/18-16.