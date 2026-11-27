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Ušli ste po mleko i hleb, a dvadesetak minuta kasnije gurate puna kolica prema kasi sa računom od 5.000 dinara. To nije samo manjak discipline, već rezultat pažljivo osmišljenog rasporeda supermarketa koji nas tera da prođemo pored što više polica. Osnovne namirnice namerno su smeštene daleko od ulaza kako bismo usput naišli na proizvode koje nismo planirali da kupimo.

Uz to, velika kolica vizuelno smanjuju količinu onoga što smo u njih stavili, pa imamo osećaj da nismo mnogo potrošili. Jedan od najstarijih i najefikasnijih trikova je onaj sa cenama koje se završavaju na 99. Zbog načina na koji čitamo sleva nadesno, cena od 99,99 dinara u našem mozgu lakše prolazi pod kategoriju "devet i nešto“, iako je razlika do 100 dinara samo jedna para.

Neki proizvođači čak smanjuju pakovanja i režu troškove samo kako bi cenu zadržali ispod te važne psihološke granice. Tako se stvara iluzija povoljnosti koja često podstiče impulsivnu kupovinu.

Osim cena, trgovci i proizvođači manipulišu i samom količinom proizvoda. Ta praksa naziva se šrinkflacija, a predstavlja smanjenje veličine ili težine proizvoda uz zadržavanje iste prodajne cene.

Manja gramaža, veća cena

Klasičan primer je poznati margarin kojem je gramaža smanjena sa 500 na 350 grama, dok je cena osetno skočila. Uz sve ove metode, važno je obratiti pažnju i na vage u prodavnicama. Sve neautomatske vage koje se koriste u trgovačkom poslovanju moraju biti zvanično overena merila i ispunjavati stroge zahteve. Vlasnici trgovačkih vaga dužni su da ih periodično overavaju svake dve godine kako kupci ne bi bili zakinuti na masi proizvoda.

Mesec novembar i vreme takozvanog "crnog petka" pravo su minsko polje za potrošače. Kako bi se sprečile obmane, zakon propisuje da kao referentna mora biti navedena najniža cena proizvoda koju je trgovac primenjivao u prethodnih 30 dana. Međutim, praksa pokazuje da trgovci neposredno pre sniženja često podignu cenu proizvoda, a zatim je objave kao veliki popust. U takvim situacijama realne uštede za kupca zapravo nema, jer je nova cena neznatno manja od one koja je važila nedeljama ranije.

Ponude "2+1 gratis"

Posebnu opasnost predstavljaju ponude poput „2+1 gratis“ ili natpisi koji stvaraju lažni osećaj hitnosti. Poruke poput „samo danas“ ili „ostalo je još samo dva komada“ česti su psihološki trikovi koji teraju na brzu kupovinu. Stručnjaci za zaštitu potrošača upozoravaju da takve akcije često uključuju proizvode koji nam zapravo ne trebaju u tolikoj količini. Kupcima se savetuje da uspore i dobro razmisle da li im se zaista isplati takva ponuda ili samo gomilaju nepotrebne zalihe bez prave uštede.

Skrivena poskupljenja ne zaustavljaju se samo na manjoj gramaži. Fenomen poznat kao skimpflacija odnosi se na smanjenje kvaliteta proizvoda koji se i dalje prodaje po istoj ceni. Zbog rasta troškova proizvodnje, neki proizvođači zamenjuju kvalitetnije sastojke onim jeftinijima. Na primer, pojedini proizvođači pomfrita nedavno su zamenili suncokretovo ulje jeftinijim palminim uljem i zadržali tu praksu kao novi standard.

U Francuskoj su već počeli narandžastom bojom da označavaju takve artikle, što kupcima jasno stavlja do znanja da dobijaju manje za svoj novac. Najbolja odbrana od svih ovih zamki i dalje je običan spisak za kupovinu. Kada unapred znate šta vam treba i ne odlazite u prodavnicu praznog stomaka, mnogo ćete teže nasesti na primamljive popuste, miris svežeg hleba i sitnice vešto poslagane uz samu kasu.