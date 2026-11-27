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Građani Srbije dobili su mogućnost da se aktivnije uključe u kontrolu trošenja javnog novca, tako što mogu da predlažu šta bi Državna revizorska institucija trebalo da proveri, ali i da prijave uočene nepravilnosti, čak i anonimno. Na ovaj način javnost dobija dodatnu mogućnost da ukaže na sumnje u nenamensko trošenje budžetskih sredstava.

Kako građani mogu da prijave nepravilnosti i da se uključe i koliko njihov glas zaista može da znači za emisiju "Redakcija" govorio je Ivica Gavrilović, Predsednik DRI i generalni državni revizor.

- Ovo je veliki korak - građani postaju naše oči na terenu. Zato smo 2. septembra počeli sa izradom ove mogućnosti na sajtu. Njihovi predlozi mogu da utiču na to koje će institucije ili oblasti biti predmet budućih revizija. Mi revidiramo javni novac, a građani najbolje znaju gde ih boli. Zato će svi njihovi predlozi ući u analizu prilikom izrade programa revizije. Program revizije za narednu godinu donosimo do kraja decembra - rekao je Gavrilović.

Ivica Gavrilović daje izjavu za Kurir televiziju u vezi mogućnosti da se građani aktivnije uključe u kontrolu trošenja javnog novca Foto: Kurir Televizija

54 predloga građana već stigla na adresu revizora

Na pitanje šta se dešava nakon što građani podnesu prijave putem obrasca na sajtu, kako se prijave razmatraju i na koji način građani mogu da budu sigurni da će njihova zapažanja biti uzeta u obzir, odgovorio je:

- Kada dobijemo prijave na sajtu, razmatramo ih. Danas sam pogledao i do sada smo dobili 54 predloga. Oni su prosleđeni sektorima i svi moraju biti uzeti u razmatranje prilikom izrade programa revizije. Ukoliko je neka revizija već u toku, predlog će biti dostavljen vođi tima koji sprovodi tu reviziju. Ne mogu svi predlozi postati revizije zbog naših kapaciteta i procene rizika, ali će svi biti uzeti u obzir, tako da građani mogu biti sigurni da će biti razmotreni. Naši izveštaji su javni, kao i naš rad. Svi izveštaji nakon revizije biće objavljeni, a za sva materijalno značajna kršenja propisa koja uočimo biće podnete prijave - kaže on.

Na kraju za Kurir TV na pitanje da li se prijave mogu slati i ukoliko ne postoje određeni dokazi, već samo sumnje, predsednik DRI i generalni državni revizor je odgovorio:

- Mogu. Nije posao građanina da istražuje, to je naš posao, ali je bolje kada je prijava dokumentovana. Ukoliko nemate dokumentaciju, trebalo bi da navedete o kojoj je instituciji, nabavci ili projektu reč, jer to daje veću šansu da prijava bude uzeta u razmatranje. Ukoliko dobijemo više predloga od različitih građana za određeni subjekt ili nabavku, to je veći signal da tu možda postoji neka nepravilnost. Da li je zaista tako, utvrdiće se revizijom - za Kurir televiziju, zaključio je Gavrilović.

02:02 "Ne morate da imate dokaze da biste prijavili sumnju!" Predsednik DRI za Kurir televiziju otkrio kako građani mogu da kontrolišu trošenje javnog novca Izvor: Kurir televizija

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