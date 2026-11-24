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Državna revizorska institucija (DRI) pokrenula je na svojoj internet stranici novu mogućnost za građane – da predlože reviziju i prijave uočene nepravilnosti i nesvrsishodnosti u korišćenju javnih sredstava. Obrazac „Predloži temu ili subjekt revizije“ dostupan je na adresi www.dri.rs/predlozi-reviziju.

Podnošenje predloga je jednostavno. Građanin se najpre upozna sa svrhom obrasca i potvrdi saglasnost, a zatim popunjava obrazac u kome navodi oblast nepravilnosti, kratak opis, kategoriju i naziv korisnika javnih sredstava na koji se prijava odnosi. Obrazac je ćirilični, a tekst se može unositi i ćiriličnim i latiničnim pismom.

Uz prijavu je moguće priložiti dokumentaciju do deset fajlova u formatima PDF, PNG, JPG, DOCX, XLSX, CSV, ZIP ili RAR, najveće pojedinačne veličine do 10 MB, a ukupne veličine do 15 MB.

Podnosilac može da izabere da ostane anoniman ili da ostavi kontakt podatke (ime, adresu e-pošte i/ili broj telefona). Ako se unese adresa e-pošte, automatski će biti dostavljena potvrda o uspešnom dostavljanju predloga.

Osetlji podaci dodatno zaštićeni

Dostavljene informacije dostupne su samo ovlašćenim licima u DRI, a osetljivi podaci i prilozi su dodatno zaštićeni šifrom.

Dobijeni podaci koristiće se za planiranje revizija, uz napomenu da DRI samostalno odlučuje o tome koje će revizije sprovesti.

- Podizanje ugleda i jačanje uticaja DRI kroz saradnju i komunikaciju sa zainteresovanim stranama je od ključnog značaja za transparentnost i odgovornost u upravljanju javnim sredstvima. Želeli smo da građanima olakšamo da nam ukažu na nepravilnosti i nesvrsishodnosti koje uoče u korišćenju javnih sredstava. Te informacije nam pomažu da bolje prepoznamo oblasti najvećeg rizika prilikom planiranja budućih revizija, a saradnja sa građanima, civilnim društvom i državnim institucijama doprinosi tome da naši nalazi i preporuke budu bolje shvaćeni i podržani, istakao je Ivica Gavrilović, predsednik DRI i generalni državni revizor.

Očuvanje ugleda i jačanje uticaja kroz saradnju i komunikaciju sa zainteresovanim stranama jedan su od tri strateška cilja DRI. Novi obrazac je korak u tom pravcu, jer građanima omogućava da se direktno uključe i doprinesu odgovornijem upravljanju javnim sredstvima.

Građani su Državnoj revizorskoj instituciji i do sada mogli da se obrate elektronskom poštom, a novi obrazac to čini jednostavnijim i preglednijim.

Izrada nove funkcionalnosti na sajtu DRI podržana je kroz projekat ,,Efikasne javne nabavke i održivi lanci snabdevanja za unapređenje konkurentnosti“, koji realizuje NALED uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).