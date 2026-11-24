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U Kini je izgrađen jedinstveni most Guniuhe, koji se nalazi na visini od 405 metara iznad reke u kineskoj provinciji Guejdžou, i jedan je od 20 najviših na svetu.

U pitanju je veliki lučni most sa čeličnom kolovoznom konstrukcijom, koji premošćava klisuru reke Guniu u okrugu Šuičeng, preneo je portal Seetaoe.

Most se sastoji se od glavnog čeličnog luka rešetkaste konstrukcije sa rasponom od 520 metara, što ga čini drugim najdužim lučnim mostom sa kolovozom na svetu, pri čemu nadmašuje most Nju River Gordž u Sjedinjenim Američkim Državama za dva metra.

Most je dugačak preko 880 metara na desnoj trasi i 845 metara na levoj trasi, a sadrži šest saobraćajnih traka u okviru auto-puta Anšun–Pandžou, projektovanog za brzinu od 100 kilometara na sat.

Zajedno sa obližnjim mostom Ljučehe, koji se nalazi na istom auto-putu, most Guniuhe je jedan od samo dva lučna mosta na svetu čija visina prelazi 400 metara.

Građevinske ekipe su 17. novembra završile konstruktivno povezivanje kolovozne ploče mosta, nakon postavljanja poslednjeg betonskog nosača T-profila, teškog 123 tone.

U toku su završni radovi pred potpuno otvaranje mosta za javni saobraćaj.

Nakon otvaranja, ovaj prelaz će skratiti put koji je ranije zahtevao dvočasovni obilazak kroz planinski teren na svega dva minuta, uspostavljajući time značajan saobraćajni koridor koji povezuje zapadni Guejdžou sa provincijom Junan i Jugoistočnom Azijom.