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Američki proizvođač viskija Džim Bim (Jim Beam) obustaviće proizvodnju u svojoj istorijskoj destileriji u Klermonu, u američkoj saveznoj državi Kentaki, na neodređeno vreme, zbog pada potražnje za viskijem i rekordnih zaliha ovog pića.

Kompanija je u decembru prošle godine najavila jednogodišnju obustavu rada pogona u Klermonu, uz plan da proizvodnja bude nastavljena 2027. godine. Međutim, prema novim informacijama koje je kompanija potvrdila za list "Kurijer džornal", još nije poznato kada će destilerija ponovo početi da radi, objavio je Foks njuz.

Proizvodnja preusmerena u drugu destileriju

Vlasnik brenda, japanska kompanija "Suntory Global Spirits", saopštila je da proizvodnju u Kentakiju prilagođava potražnji, stanju zaliha i dugoročnim poslovnim potrebama, kao i da će u budućnosti ponovo proceniti potrebe za proizvodnim kapacitetima.

U međuvremenu, proizvodnja je preusmerena u obližnju destileriju Buker Nou u Bostonu, takođe u Kentakiju, koja može da proizvede 45 miliona galona čistog alkohola godišnje i predstavlja najveći proizvodni pogon ovog brenda.

Foto: Profimedia

Istovremeno, destilerija Fred B. Nou, koja se nalazi u okviru kompleksa u Klermonu, nastaviće da radi i proizvodi viskije iz linija Knob Creek, Little Book i Booker's.

Zalihe viskija tri puta veće od godišnje potražnje

Odluka kompanije dolazi u trenutku kada se američka industrija viskija suočava sa padom potrošnje i nagomilavanjem zaliha. Prema podacima međunarodne analitičke kompanije IWSR, zalihe viskija u SAD trenutno su tri puta veće od procenjene godišnje potražnje.

Dodatni pokazatelj razmera problema je podatak Udruženja proizvođača destilovanih pića Kentakija, prema kojem su članice tog udruženja u oktobru 2025. godine imale ukupno 16,1 milion buradi viskija na zalihama.

Stručnjaci iz industrije ukazuju da se potražnja sve više koncentriše na skuplje, premijum proizvode, dok se proizvođači standardnih i jeftinijih kategorija suočavaju sa najvećim padom prodaje.

Džim Bim je jedan od najpoznatijih američkih brendova burbona, a destilerija u Klermonu predstavlja važan deo njegove istorije i tradicije proizvodnje koja traje više od dva veka.