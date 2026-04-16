Slušaj vest

Porodica Aleksić iz sela Guberevac kod Knića već više od dve decenije posvećeno proizvodi vrhunske rakijske destilate. U poslednje vreme sve više ulažu i u razvoj seoskog turizma, spajajući ono po čemu je Šumadija prepoznatljiva, boravak u kućama okruženim šumama i voćnjacima, uz čašicu šljivovice i bogatu trpezu domaćih specijaliteta.

Blagi obronci šumadijskih planina, prostrane livade i pogled na sela gružanskog kraja čine ovaj kraj idealnim za razvoj domaćeg turizma. Aleksići su godinama ulagali u stvaranje autentičnog etno ambijenta, smeštenog između voćnjaka i šuma, što je privuklo goste iz različitih delova sveta.

- Ovde kada ste najumorniji ili kada ste neraspoloženi samo sedite na klupicu, pogledajte okolinu oko vas i raspoloženje je odmah tu. Ja pečem kore na šporetu smederevcu, pravim pite sa sirom i kajmakom, pravim domaće kiselo mleko, tu su i ljute papričice, sezonska salata, razne čorbe i supe, pa su tu i neki domaći kolači koji su odavno zaboravljeni, vanilice, pite sa jabukama, višnjama, salčići, orasnice i to je nešto što strance oduševljava. Pošto mi imamo dvoje dece i petoro unučića mi se nadamo da će oni da krenu našim stopama. Od turizma može lepo da se živi, lepo da se zaradi ali mora da se radi - kazala je Vladanka Aleksić.

Aleksići raspolažu sa 12 hektara voćnjaka, u kojima dominiraju zasadi šljive, a posebnu pažnju posvećuju očuvanju autohtonih sorti. Pored novih plantaža, sačuvali su i stare šljivike sa sortama poput crvene ranke.

Vidi galeriju Stranci ludi za Šumadijom: Aleksići napravili seosku imperiju, izvoze rakiju u Ameriku i Kinu, a od Vladankinih pita gosti gube pamet

- Nalazimo se u šljiviku gde je čačanska rodna i to je jedan mladi zasad koji je u punom cvetu, a odmah do nas se nalazi još dedin voćnjak koji nisam hteo da vadim, to su autohtone sorte crvena, ranka, dugačka ranica, požegača i one su već precvetale. Ponele su izvanredno samo da nas vreme posluži da nas ne uhvati mraz kao prošle godine kada nije bilo roda, a sada mislim da voćke jedva čekaju da donesu kvalitetnu šljivu i da mi krenemo u tu proizvodnju - napomenuo je Prvoslav Aleksić.

Kada su 2002. godine započeli ozbiljniju proizvodnju rakije, u Srbiji je bilo malo destilerija. Danas njihovi proizvodi vrhunskog kvaliteta pronalaze put do tržišta Amerike, skandinavskih zemalja i Kine.

- Na prvom mestu rakija je šljiva, šljiva je brend srpski i šljiva je na prvom mestu, a mi još izvozimo viljamovku, dunju i nešto medovače. Nema problema kada je reč o izvozu jer ni jedna zemlja do sada nije pravila pitanje. Jedino što moramo da se prilagodimo jer svaka zemlja ima svoje propise kada je reč o jačini alkohola, zatim šta sme, šta ne sme, ali tu su tehnolozi koji sve urade. Naše autohtone sorte su tu, one ne rađaju vani već kod nas, to su crvena ranka, požegača, dugačka ranica, sorte koje je Srbija sačuvala i od toga se prave vrhunske rakije - rekao je Prvoslav.

Uz seoski turizam neizostavna je i domaća zimnica, a Vladanka Aleksić priprema više od stotinu vrsta sokova, džemova, turšije i likera.

- Imamo šljive, kruške, dunje, šipurak, trnjine, drenine, oskoruše beremo u šumi, a ono što nemamo poput malina i jagoda kupujemo u našem kraju jer ima ovde ljudi koji to proizvode. Sve što nađem u prirodi ja to pretočim u teglice, već godinama to radim gledam da to sve bude kvalitetno, da gosti budu zadovoljni i mislim da sam što se tiče kulinarstva, spremanja slatke, slane zimnice i hrane mnogo toga izučila i nadam se da ću to da prenesem na svoju decu - dodala je Vladanka.

Može se reći da su Aleksići na svom imanju objedinili najbolje što Šumadija nudi, autentičan etno ambijent okružen prelepim vidikovcima, bogatu ponudu domaće hrane i mesto gde nastaje vrhunska srpska šljivovica.

Prema podacima Privredne komore Srbije, u prvih deset meseci prošle godine izvoz rakije povećan je za oko 30 odsto u odnosu na isti period 2024. godine. Šljivovica koja je za kratko vreme osvojila simpatije ljubitelja ovog pića je i kablarska kraljica, nastala na istoimenoj planini nedaleko od Čačka. Poznavaoci rakije znaju da se ukus one dobijene od šljive drenovke ne meri ni s jednim drugim.