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Privredna komora Srbije (PKS) uputila je danas institucijama u tehničkom mandatu molbu da obezbede nesmetano poslovanje privrede i da se nova vlada formira u najkraćem mogućem roku jer, kako navodi, proizvodnja, investicije, zarade i ugovorne obaveze ne mogu da čekaju završetak političkih procesa.

U pismu objavljenom na sajmu PKS, a koje je potpisao predsednik Privredne komore Marko Čadež, upućen je zahtev da organi u tehničkom mandatu rade odgovorno, u okviru svojih ovlašćenja i bez zastoja, da donesu akte koji su pripremljeni, produže propise koji ističu i ne obustavljaju postupke koji su u toku.

- Molimo i da se Narodna skupština konstituiše i nova vlada formira u najkraćem mogućem roku, jer stabilno poslovanje, razvoj domaćih kompanija, uklanjanje prepreka i privlačenje novih investicija zahtevaju vladu punog mandata. Komora je, sa svoje strane, započela pripreme da čim počne formiranje nove vlade izabere svoje nove organe upravljanja, kako bi sa novom vladom, državnim institucijama i administracijom od prvog dana uspostavila kontinuiran dijalog i odmah predstavila konkretne predloge poslovne zajednice - navodi se u pismu.

Članice se u pismu obaveštavaju o tome kako PKS radi u prelaznom periodu, o problemima o kojima ih kompanije svakodnevno obaveštavaju, pitanjima koja moraju ostati u fokusu institucija u tehničkom mandatu i o evropskim propisima o kojima se odlučuje upravo u ovom periodu.

Kada je reč o tome kako PKS radi u prelaznom periodu navodi se da je glavni zadatak svih stručnih službi komore u prelaznom periodu komunikacija između kompanija i donosilaca odluka u tehničkom mandatu.

Ističe se da će komora uputiti zahtev Vladi Srbije i resornim ministarstvima da vode računa o rokovima mandata vršilaca dužnosti i o blagovremenom izdavanju ovlašćenja za potpisivanje tekućih akata, kako izdavanje rešenja, sertifikata i dozvola ne bi bilo prekinuto.

Ukazuje se na činjenicu da vlada u tehničkom mandatu ne može da postavlja državne službenike na položaj, već samo vršioce dužnosti i da ako mandat vršioca dužnosti ili ovlašćenje za potpisivanje istekne bez produženja, zastaju sva rešenja tog organa.

- Na ovom pitanju komora će insistirati tokom celog prelaznog perioda, u svakoj komunikaciji sa vladom, ministarstvima i upravama - navodi se u pismu i dodaje da će kroz sektorska udruženja komora posebno pratiti razvoj događaja u sektorima za hranu i poljoprivredu, građevinske materijale i građevinarstvo, metalsku i automobilsku industriju, hemiju, farmaciju i zaštitu bilja, transport i logistiku, energetiku, informacione tehnologije i usluge i trgovinu.

Istaknuto je da će za propise koji ističu do 31. decembra ili se donose za svaku godinu Komora dostaviti nadležnim ministarstvima inicijative sa obrazloženjem razloga za donošenje od strane vlade u tehničkom mandatu.

Što se tiče problema u svakodnevnom poslovanju i iskustva prvih dana prelaznog perioda, u pismu se ističe da je u registru Saveta za BDP i Centra za privredne inicijative i brze odgovore, posle poseta 51 kompaniji, evidentiran 491 konkretan problem, od kojih je 123 rešeno, a 134 su u radu.

Naglašava se da upiti koje članice upućuju u prvim danima posle izbora pokazuju da je među njima najviše postupaka koji zavise od potpisa u upravama i ministarstvima i da se odnose na uvozne dozvole Uprave za veterinu, fitosanitarne sertifikate Uprave za zaštitu bilja, zatim dozvole za strane radnike i slično.

Preporuka PKS

Članicama PKS je preporučeno da popišu sve dozvole, sertifikate, licence i rešenja koja im ističu do kraja marta 2027. godine i da zahteve za produženje podnesu odmah.

Među pitanjima koja moraju ostati u fokusu tehničke vlade i stručnih službi administracije, između ostalih su navedeni rad carinskih ispostava, godišnja odluka vlade o smanjenju carinskih dažbina na repromaterijal i opremu koja važi za 2026. godinu a bez nove odluke od 1. januara se plaćaju pune carine, zatim kvote za uvoz cementa i čelika koje važe do 31. decembra ove godine, privremeno smanjenje akciza na derivate nafte koje se produžava nedeljno i sada je produženo do 8. novembra, a uredba o ograničenju cena derivata važi do 31. decembra 2026. godine.

Ističe se da bez sednice vlade istovremeno prestaju i ograničenje cene i smanjenje akciza; izvozni veterinarski sertifikati i liste odobrenih objekata (EU, Kina, EAEU i druga tržišta). Što se tiče tekućih investicionih poslova kompanija u pismu se navodi da je važno da se nastavi sa izdavanjem građevinskih i upotrebnih dozvola, zatim ekoloških dozvola, upisa u katastar i drugih dokumenata iz ove oblasti.

EU propisi za izvoznike

Kada je reč o evropskim propisima i radu tehničke vlade, istaknuto je da se u Evropskoj uniji odlučuje o propisima koji neposredno određuju uslove poslovanja izvoznika iz Srbije. Dodaje se da kompanije iz Srbije primenjuju propise EU bez prava glasa i bez prelaznih perioda i da u EU odlazi 62 odsto izvoza Srbije, odnosno 21,85 milijardi evra u 2025. godini.

- Ako institucije u tehničkom mandatu i nova vlada ne nastave započete inicijative, interesi kompanija iz Srbije ostaće nezastupljeni u trenutku kada se o njima odlučuje. Komora će započete inicijative nastaviti preko Ministarstva za evropske integracije, Delegacije Evropske unije, Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana i Eurochambres, nezavisno od sastava vlade - naglašeno je u pismu predsednika Privredne komore Srbije Marka Čadeža.

Podseća se i na evropske propise koji utiču na srpske izvoznike, a među njima su pravila o ambalaži i ambalažnom otpadu, CBAM, zaštitne mere za čelik, uredba o proizvodima bez krčenja šuma.