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Vozači u Švajcarskoj mogli bi da se suoče sa drastičnim smanjenjem dozvoljene brzine na auto-putevima. Umesto dosadašnjih 120, maksimalna brzina mogla bi da bude ograničena na samo 80 kilometara na sat, a razlog nije bezbednost saobraćaja.

Švajcarska razmatra mogućnost da privremeno smanji maksimalnu dozvoljenu brzinu na auto-putevima sa 120 na 80 km/h kako bi smanjila potrošnju goriva u slučaju ozbiljne nestašice benzina i dizela.

Prema pisanju švajcarskog javnog servisa SRF, nadležni su već razmatrali takvu meru, ali ona zasad nije uvedena niti je doneta odluka o njenoj primeni.

Problemi u snabdevanju gorivom povezani su sa poremećajima na međunarodnom tržištu nafte, niskim vodostajem Rajne koji otežava rečni transport i poteškoćama na pojedinim drugim transportnim pravcima.

Švajcarska je zbog otežanog snabdevanja već odobrila korišćenje dela obaveznih rezervi dizela, ali nadležni naglašavaju da situacija trenutno ne zahteva drastične mere.

Razlog je jednostavan - automobili pri manjim brzinama uglavnom troše manje goriva, naročito kada je reč o vožnji auto-putem.

Pri većim brzinama značajno raste otpor vazduha, pa je motoru potrebno više energije da bi automobil održavao brzinu. Zbog toga bi smanjenje ograničenja sa 120 na 80 km/h moglo da doprinese uštedi goriva na nivou cele zemlje.

Ipak, još nije zvanično utvrđeno koliko bi se goriva takvom merom ukupno uštedelo.

Kada bi novo ograničenje moglo da počne da važi?

Smanjenje brzine bilo bi jedna od mera za slučaj ozbiljne krize u snabdevanju gorivom, a ne odluka koja bi se primenjivala zbog samog poskupljenja benzina i dizela.

Prema objašnjenju nadležnih, takva mogućnost razmatrala bi se tek ukoliko bi bio potrošen značajan deo obaveznih rezervi, a pozivi građanima da dobrovoljno smanje potrošnju ne bi dali rezultate.

Predstavnik švajcarskih vlasti Roland Pfister objasnio je za SRF da bi ograničenje brzine, osim smanjenja potrošnje, imalo i dodatnu svrhu - upozorilo bi stanovništvo na ozbiljnost situacije.

Prednost mere je i to što bi mogla relativno brzo da se uvede, bez velikih infrastrukturnih promena.

Za sada, međutim, vozači u Švajcarskoj ne moraju da menjaju svoje navike. Na auto-putevima i dalje važi opšte ograničenje od 120 km/h, dok smanjenje na 80 km/h ostaje mogućnost za slučaj ozbiljne nestašice goriva.